I cervelloni della Silicon Valley hanno preso il controllo del governo americano. Con il libro “The Nerd Reich” il giornalista Gil Duran racconta cosa sta succedendo negli Usa: così la nuova élite tecnologica si è infiltrata nella Casa Bianca

Sul web lo hanno già definito “il libro che la Silicon Valley vorrebbe che tu non leggessi” utilizzando il classico strillo che accompagna i casi editoriali più discussi: quelli, per intenderci, che promettono rivelazioni scottanti ma che il più delle volte si rivelano autentici flop di mercato. Questa volta, tuttavia, la dicitura non poteva essere più azzeccata. Già, perché The Nerd Reich: Silicon Valley Fascism and the War on Democracy di Gil Duran, appena pubblicato in lingua inglese da Simon & Schuster Uk, è veramente un libro di rottura. La tesi di fondo è talmente controversa da sfociare nel complottismo: negli Stati Uniti un manipolo di nerd milionari starebbe erodendo la democrazia nazionale con l'obiettivo di instaurare un regime tecnocratico. Nello specifico i cervelloni della Silicon Valley, gli stessi che per almeno 20 anni hanno appassionato il mondo con invenzioni hi-tech senza precedenti, e i venture capitalist che li finanziano sarebbero giunti alla conclusione che il sistema democratico sia ormai diventato un ostacolo e che debbano in qualche modo salire al potere. Elon Musk è solo la punta dell'iceberg. Insieme al patron di Tesla vengono citati David Sacks e Peter Thiel, terzetto intenzionato a seguire un manuale ideato da pensatori di estrema destra su come abbattere le istituzioni e impadronirsi del potere. L'aspetto che lascia interdetti è che a questa specie di assalto parteciperebbero anche figure all'apparenza più moderate come Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e Sundar Pichai.