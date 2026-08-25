L'ecumenismo di Claudia Conte, dalle pubblicità in giro per Roma sui cartelloni di Urban Vision al nuovo programma di Rai Radio 1, senza favoritismi

In assenza di aria condizionata conviene restare immobili, con gli occhi chiusi e in silenzio. È solo un consiglio, eh, poi fate come volete. Protestare su determinati argomenti non solo è impossibile, è anche inutile. Che vi affannate a fare se Claudia Conte ha avuto un programma su Rai Radio 1 in cui ci allieterà con la sua voce sul benessere degli animali? Perché vi arrabbiate se Lupus in Fabula, un programma di cultura inimitabile condotto da un intellettuale inarrivabile e autonomo nel suo pensiero come Pietrangelo Buttafuoco, viene chiuso – dice il presidente dell'Odg – per ragioni politiche? Perché ve la prendete per gli audit a Report e al crocifisso Ranucci? Forse siete solo gelosi di quella bella ciociara che, dai e dai, a suon di conferenze, interviste, ospitate, networking, relazioni pericolose, amicizie, Vaticani, non Vaticani, comunità ebraiche, costanza nel timbrare il cartellino nei salotti buoni e un'impalcatura di entrature impressionante, ce l'ha fatta. L'Italia non perdona il successo, ecco. Questa è la frase giusta, no? Siete solo degli invidiosi. D'altronde, pare passata una vita intera da quando il ministro dell'Interno voleva lasciarla e lei fece coming out nella radio Atreju-friendly. Era soltanto aprile. Era soltanto gossip. Poi il silenzio. Quel silenzio “Dove nascono i silenzi” – l'ultima fatica letteraria di Claudia Conte, natürlich – con tanto di prefazione del mefistofelico Maurizio Belpietro; edito da Lov, piccola casa editrice romana che chissà quanti soldi avrà dovuto sborsare – sempre che non sia stato qualcun altro a pagare – per la promozione gigantografica di questa fatica letteraria sugli enormi cartelloni dinamici di Urban Vision sparsi per tutta Roma di cui Claudia Conte stessa si vanta su Facebook, candidamente.