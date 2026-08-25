L'era delle auto elettriche è finita? Arriva la batosta: perché il futuro (più che green) per le case automobilistiche sarà nerissimo

Il Regno Unito non è un caso isolato. Sistemi di tassazione legati ai chilometri percorsi sono già presenti in Nuova Zelanda e Islanda, mentre negli Stati Uniti alcuni Stati hanno introdotto forme analoghe di road charge. E altri governi stanno studiando come recuperare le entrate perdute con il tramonto dei motori termici. È il paradosso della transizione green: più auto elettriche circolano, meno carburante viene acquistato e quindi meno denaro entra nelle casse pubbliche attraverso le accise. In Francia, per esempio, il problema è stato quantificato in miliardi di euro di mancati introiti nei prossimi decenni. La soluzione potrebbe dunque arrivare attraverso una combinazione di strumenti: tassa sui chilometri, revisione delle esenzioni, imposte legate al peso dei veicoli e maggiore tassazione dell'energia utilizzata per la ricarica. Quest'ultimo punto è particolarmente delicato. Chi ricarica a casa beneficia generalmente di costi inferiori, mentre chi dipende dalle colonnine pubbliche paga spesso molto di più. Certo, come ha spiegato la rivista Tempi non significa necessariamente che l'elettrico smetterà di essere conveniente ma che il conto andrà rifatto considerando non soltanto il prezzo d'acquisto, i consumi e la manutenzione, bensì anche tasse, ricariche e costi indiretti.