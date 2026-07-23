Ma le auto elettriche cinesi sono davvero così fighe o siamo noi che le esaltiamo troppo? Dal prezzo alla tecnologia: i dubbi e le certezze. Un piccolo vademecum

Ve lo anticipiamo subito: questo articolo non intende confrontare le auto cinesi e quelle occidentali, né stabilire chi sia migliore e chi peggiore. L'assunto base è che parliamo tantissimo dei veicoli sfornati dai produttori del Dragone, troppo, forse ancor più di quanto non lo facciano i cinesi stessi. C'è chi è convinto che nel giro di qualche anno i brand d'oltre Muraglia si papperanno Mercedes, Bmw e Volkswagen, e chi, al contrario, è ben felice di possedere un bel macchinone all'avanguardia pagato più o meno la metà rispetto a quanto avrebbe dovuto versare acquistando le concorrenti europee. Lasciamo perdere le sfide geopolitiche, i gusti personali, l'economia e i vari timori più o meno fondati. Facciamo invece una riflessione sul tema specifico delle auto elettriche cinesi chiedendoci se le conosciamo davvero. Pubblicità avvincenti, marketing aggressivo, costi competitivi e tecnologie di ultima generazione per tutti sono senza dubbio aspetti che attirano i consumatori. Nel tifo da stadio generale potrebbe però esserci sfuggito qualcosa. Il Wall Street Journal, per esempio, ha scritto che, mentre il mondo intero sta elogiando gli ultimi modelli di auto cinesi e le vendite sono in forte aumento quasi ovunque, l'unica eccezione a questo fenomeno è la Cina stessa. Curioso no?