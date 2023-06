Arrivati nel 2023, dopo decenni di intensi scambi commerciali, possiamo improvvisamente fare a meno della Cina? No, l'Occidente non può fare a meno di Pechino, almeno nel breve-medio periodo, e a meno di non fare i conti con pesanti contraccolpi economici. Il discorso, in realtà, è molto più ampio e chiama in causa la globalizzazione, che, tra le altre criticità, ha sostanzialmente creato molteplici forme di dipendenze a buon mercato tra Paesi. Per gli europei, in particolare per la Germania, i lati negativi di una simile condizione sono emersi con la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina. Nel primo caso, le rigide misure anti contagio imposte da Pechino - compresa la chiusura di fabbriche e stabilimenti - hanno limitato, se non interrotto, le esportazioni di alcuni prodotti provenienti dal gigante asiatico, con la conseguenza di ordini d'attesa lunghissimi per acquistare, ad esempio, certi modelli di automobili o smartphone. Nel secondo, il deterioramento delle relazioni con la Russia hanno spinto l'Europa a cercare fornitori alternativi di gas e petrolio, con difficoltà nella ricerca e costi in aumento. Se, in tempo di pace, pochissimi sono soliti farsi domande per gli effetti della dipendenza in settori strategici da un Paese terzo, il discorso assume un'altra forma di fronte a tensioni globali in aumento, guerre o calamità naturali. A destare enormi preoccupazioni, più che la Russia, è la Repubblica Popolare Cinese. Il presidentissimo del gigante asiatico, Xi Jinping, a differenza dei leader occidentali ha posto la massima attenzione sulla sicurezza nazionale del suo Paese, declinando il concetto in molteplici ambiti, compresa l'economia. Da quando, nel 1978, la Cina ha attuato le riforme economiche e di apertura, è diventata la “fabbrica del mondo”. Le multinazionali occidentali hanno preferito delocalizzare le loro aziende oltre la Muraglia, così da incrementare i guadagni, sia grazie all'accesso all'enorme mercato interno del Dragone sia per i bassi salari dei dipendenti cinesi. Tuttavia, mentre Europa e Stati Uniti dormivano tra quattro cuscini, pensando di aver raggiunto un livello economico e tecnologico insuperabile, la Cina ha continuato a crescere sempre di più, fino a superare il “maestro” occidentale.