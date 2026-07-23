C'è una nuova dittatura nel mondo. Avete visto cosa ha detto il presidente Ortega del Nicaragua? “Stop alle elezioni per fermare golpisti e Usa”. Dalla Rivoluzione del '79 al sogno socialista: ecco cosa resta

“Non ci saranno più elezioni per evitare che loro possano tentare di impadronirsi del governo e di prendere il potere. I giorni in cui partiti sostenuti dagli yankee e dai somozisti sarebbero tornati al potere sono finiti”, ha dichiarato Ortega. Chiaro, con quel “loro”, il riferimento ai partiti di opposizione, ai leader delle proteste del 2018, alle organizzazioni della società civile, ai media indipendenti e agli avversari politici in esilio. Il presidentissimo, che prima di questo annuncio non appariva in pubblico da 61 giorni, ha aggiunto un altro particolare: “Collaboreremo con l'Assemblea nazionale e le istituzioni competenti sulle leggi, perché abbiamo bisogno di leggi che costruiscano un muro, una barriera, contro i golpisti e i traditori che svendono il loro Paese”. Un muro per evitare che il Nicaragua possa fare la fine del Venezuela (e forse di Cuba) e che lui e consorte, la co-presidente Rosario Murillo, ricalchino la rovinosa caduta di Nicolas Maduro. Le elezioni avrebbero dovuto tenersi il prossimo anno, ma Ortega non ha fornito dettagli sull'eventuale annullamento o sull'esclusione dell'opposizione (cosa che in pratica è già avvenuta). Durante la campagna elettorale del 2021, infatti, il suo governo ha messo al bando i partiti e incarcerato tutti i candidati presidenziali dell'opposizione. Ora è soltanto arrivata l'ufficialità della nascita di una dittatura familiare sul modello dei Marcos nelle Filippine, i Duvalier di Haiti e gli Assad in Siria. Basterà per respingere l'eventuale, ipotetica, possibile influenza degli Stati Uniti? C'è da dubitare.