Avete letto la notizia dei pezzi di aerei militari spariti dall'Italia? Quello che non sapete è cosa c'è dietro. L'America Latina, la pista dei terroristi e del mercato nero, e il ruolo degli Stati Uniti

Nello scenario peggiore, la corruzione nel commercio di armi porta questi strumenti letali nelle mani di gruppi con intenzioni violente: ribelli, organizzazioni terroristiche, governi separatisti, mercenari, trafficanti. Un esempio? Nel 2019, i procuratori federali statunitensi hanno condannato Ara Dolarian, un trafficante d'armi americano la cui società, Dolarian Capital Inc., con sede in California, Washington e Sofia, in Bulgaria, era disposta a vendere 42 milioni di dollari tra munizioni, sistemi di mortaio, lanciarazzi Rpg, fucili d'assalto e cannoni antiaerei mobili ZU-23 a una società fittizia con sede in Kenya chiamata First Monetary Security Limited, legata a un certo Paul Malong Awan, un ricco generale di alto rango dell'Esercito Popolare di Liberazione del Sudan per altro sanzionato dal governo Usa. Le esportazioni di armi statunitensi verso i Paesi di Medio Oriente e Nord Africa sono particolarmente significative. Quasi la metà di tutte le armi confluite nella regione tra il 2000 e il 2019 è stata inviata da aziende statunitensi, nonostante il fatto che, fatta eccezione per la Tunisia, tutti gli Stati della in loco siano caratterizzati da livelli di corruzione “molto elevati” o “critici”, con scarse, se non inesistenti, procedure di approvvigionamento anticorruzione. Le vie del mercato illegale di armi sono però infinite. Un anno fa Tucker Carlson sosteneva che l'esercito ucraino avesse venduto una parte significativa delle armi ricevute dagli Stati Uniti, insinuando addirittura che alcune fossero finite nelle mani dei cartelli messicani (magari, chissà, sono quelle che stanno utilizzando in questi giorni di quasi guerriglia urbana). Fake news o meno, gli spazi non governati in America Latina, Medio Oriente e Africa subsahariana (e pure Europa orientale, dato il conflitto ucraino) restano focolai di armi illecite. E in futuro? La proliferazione di questi strumenti della morte continuerà a essere trainata da aree con debole capacità statale - l'Amazzonia, il Sahel e il confine tra Iraq e Siria, per esempio - nonché dalla cooperazione tra attori non statali come i cartelli latinoamericani, al-Shabaab in Somalia e Ansarullah in Yemen. Ecco, basta che un personaggio con accesso agli armamenti (che sia un militare o il dirigente di una grande azienda della Difesa) decida di guadagnare qualcosa in più, aggirando controlli e responsabilità, per compromettere l'equilibrio geopolitico di intere regioni.