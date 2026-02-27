Luigi De Magistris ci ha spiegato perché voterà No al referendum: “Non difendo il Csm, ma la Costituzione. Le correnti? Sono un problema reale, ma questa riforma indebolisce la magistratura”. E sulla propaganda di Fratelli d’Italia…

La riforma della giustizia riapre uno dei conflitti più delicati dell’ordinamento italiano: l’equilibrio tra politica e magistratura. Luigi de Magistris ha fatto parte di entrambi. Magistrato fino al 2009, successivamente entra in politica, prima come europarlamentare e poi come sindaco di Napoli. Oggi è uno dei personaggi pubblici schierati sul fronte del “No”, e lo abbiamo intervistato per capire le sue ragioni:

Lei si è schierato pubblicamente per il No, perché boccia la riforma?

Io sono uno strenuo difensore della Costituzione per come è nata dopo il fascismo. La Costituzione deve essere ancora molto attuata ed è stata anche tanto tradita: dalla politica, ma non solo, anche da pezzi di magistratura con la degenerazione delle correnti.

Ma la Costituzione rimane il punto di equilibrio più forte nella separazione dei poteri e quindi continuo a ritenere che quell’impianto sia più che mai attuale e che non vada modificato in una maniera tale che non migliora il funzionamento della giustizia e va a ridimensionare complessivamente la forza della magistratura nella sua autonomia e indipendenza. Questo è il motivo principale: una strenua difesa della Costituzione che deve essere attuata. Non buttiamo il bambino con l’acqua sporca. Ci sono stati errori, degenerazioni anche gravi, ma non è la Costituzione che è sbagliata: sono le persone che hanno sbagliato.

Una strenua difesa della Costituzione per come è nata dopo il fascismo, ma come risponde a chi dice che la riforma elimina i residui di quel processo inquisitorio proprio del codice fascista?

Credo che la parità tra accusa e difesa nel processo sia un valore assoluto, e vada garantito nel codice di procedura penale e con legislazione ordinaria. Già adesso abbiamo di fatto quasi una separazione delle carriere: c’è una distinzione tra funzioni requirente e giudicante. É talmente rigida che circa l’1% dei magistrati, quindi una percentuale bassissima, passa durante la carriera da una funzione all’altra. Si può rendere questo ancora più rigido con la legislazione ordinaria, si può intervenire affinché la difesa abbia più poteri e ci sia un processo accusatorio più garantista. Su questo sono assolutamente favorevole. Invece non c’è la necessità di andare a colpire la Costituzione per creare un processo accusatorio.

Anche perché a mio avviso, il magistrato del pubblico ministero diventa organo dell’accusa solo quando esercita l’azione penale. Durante le indagini preliminari, invece, il PM è soprattutto un magistrato, un organo di giustizia che deve cercare la verità, anche raccogliendo elementi a favore dell’indagato. Non deve sposare una tesi accusatoria a prescindere, come avviene in altri Paesi con un sistema accusatorio puro dove il PM dipende dal governo o in alcuni casi è addirittura elettivo. A mio avviso in Italia abbiamo un assetto ordinamentale diverso.