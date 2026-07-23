Elly Schlein se la sente calla e finalmente parla da leader (o da premier?). Abbiamo letto l’intervista al Foglio e abbiamo capito che il PD è come la Chiesa e ricorda che gli scismi vanno poco lontano

Sulla sicurezza, tema caldo dopo i fatti di Bologna, è interessante come Schlein riprenda molte delle tesi che esperti del tema come l'ex comandante della Polizia Franco Gabrielli portano avanti da tempo: unire approccio collaborativo e repressivo, la percezione di sicurezza come "bene pubblico" condiviso, il rifiuto dell'atteggiamento unicamente punitivo e la denuncia del flop del governo in materia. Gabrielli non è citato esplicitamente, ma si riconosce la sua matrice di pensiero e risuona quanto dichiarato pochi giorni fa dall’ex presidente dell’Agenzia dell Entrate Ernesto Maria Ruffini dialogando proprio con l’ex primo poliziotto del Paese: “"È stato un errore negli anni da parte del centrosinistra quello di lasciare in appalto alla destra un tema che invece riguarda tutti i cittadini, le loro paure, le loro insicurezze”, ha detto durante un evento romano invitando a "guardare la vita reale dei cittadini". La sicurezza, del resto, è una questione di fatti concreti e percezione, di "Paese reale" e il PD in passato ha dimostrato di sapersene occupare con grande attenzione, specie durante la stagione al Viminale di Marco Minniti. Schlein in un certo senso prova a riannodare dei fili, ed economia e politica estera mostrano questo dato. "Il Pd non ha alcuna preclusione sul nucleare", annuncia mentre parla della necessità di abbattere i costi energetici e invitando l'Italia a seguire la linea pro-rinnovabili di Spagna e Portogallo e suggerendo accordi pluriennali per l'acquisto di energia sul piano europeo. Ragiona di produttività, emissioni, industria. In tal senso, le consiglieremmo di guardare con attenzione al suo territorio di origine, quell’Emilia-Romagna di cui è stata vicepresidente e in cui oggi governa Michele De Pascale, ex sindaco di Ravenna che rappresenta l’idealtipo della città “dem”: anima di Sinistra e laburista ma con una forte vocazione industriale con sapori primorepubblicani, dall’energia all’indotto del porto.