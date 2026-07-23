[VIDEO] Delitto di Garlasco: ma quel “bas*ardo, sciacallo e cobip” di De Rensis da Buga? “L’ironia è autotutela”. E sui “non ricordo”…

Il problema è che su queste "rimozioni" si costruiscono i destini delle persone. Prendiamo le testimonianze, per dire. C’è una differenza grossa tra chi si presenta e racconta i fatti con spontaneità e chi, al contrario, comincia a ricordarsi i dettagli soltanto quando gli investigatori gli sventolano sotto il naso i tabulati telefonici. Si chiama attendibilità. Eppure, all'epoca, le palesi contraddizioni tra ciò che veniva detto nelle stanze ufficiali e ciò che i testimoni borbottavano al telefono con parenti e amici venivano archiviate con una scrollata di spalle. Siamo arrivati anche al punto – sottolinea il legale - in cui assistiamo all'acrobazia concettuale di chi chiede di applicare il "ragionevole dubbio" non già per evitare di condannare un innocente, ma per alimentare la certezza della sua colpevolezza.

Il vero De Rensis pensiero? Probabilmente, senza avere la presunzione di essere nella sua testa, è che a far paura a una certa intellighenzia giudiziaria non sia tanto la difesa di Stasi, quanto il fatto che il pubblico abbia smesso di bere qualsiasi narrazione preconfezionata. I cittadini oggi vogliono leggere gli atti, guardare i dati ed evidenziare le storture. Vogliono capire come sia possibile che quattro capelli in un lavandino o un'impronta cancellata finiscano non notati o smarriti.