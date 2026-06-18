È l'Armageddon dell'automotive europeo? La crisi industriale, la concorrenza della Cina e il possibile rilancio: intervista definitiva al professor Francesco Zirpoli, autore del libro “Auto-Distruzione”

Per decenni l’industria automobilistica è stata l’architrave dell’economia europea. Adesso sta attraversando una fase critica. Che cosa bisogna aspettarsi da qui ai prossimi anni? Andiamo verso un Armageddon o c'è ancora margine di ripresa?

Non parlerei di Armageddon, ma di una crisi profonda. L’Europa ha perso centralità produttiva e di mercato, ma conserva competenze ingegneristiche, manodopera qualificata, università, centri di ricerca e filiere ancora rilevanti. Il margine di ripresa esiste se la transizione viene governata, non subita: servono investimenti, scala europea e una traiettoria industriale chiara. Il rischio vero è l’inerzia, o comunque il fatto che non si agisca con la rapidità necessaria.

Quali sono le radici della crisi?



Le radici della crisi sono industriali. La domanda è cambiata, l’auto privata perde centralità in molte aree urbane, mentre prodotto e tecnologie sono stati rivoluzionati da elettrico, software e batterie. I produttori europei hanno ritardato gli investimenti nella nuova architettura dell’auto, continuando a estrarre rendite dalle motorizzazioni a combustione interna, diesel e benzina. La regolazione europea ha accelerato una trasformazione già in corso, prima voluta dai produttori, in primis quelli tedeschi, e oggi fortemente osteggiata anche per coprire un deficit di investimenti in prodotti adeguati alle esigenze dei consumatori. Ciò vale sia per il mercato europeo, dove l’offerta di auto a buon mercato è stata lasciata ai competitor asiatici, sia per la Cina, dove aziende come VW, fino a prima del Covid leader indiscusse del mercato, hanno oggi posizioni in rapido declino.



Una delle cause della debacle dell'automotive europea coincide con l'ascesa dell'automotive cinese. Come hanno fatto i cinesi a eguagliare e poi superare i grandi brand del Vecchio Continente?



I cinesi stanno vincendo non per caso né solo per i sussidi pubblici. Hanno costruito scala produttiva, controllo della filiera delle batterie, capacità di raffinazione delle materie prime, automazione e pratiche organizzative innovative che permettono di sviluppare auto e lanciarle sul mercato in tempi record. La produzione auto cinese è passata da 2 milioni di veicoli nel 2000 a 30 milioni nel 2023, assorbendo gran parte della crescita mondiale. Il mercato, che è cresciuto di pari passo, è stato per lungo tempo dominato dagli occidentali e dalle joint venture tra occidentali e cinesi, dal 2019 in poi i nuovi brand cinesi, soprattutto quelli privati, sono cresciuti in modo inatteso.