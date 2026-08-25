Delitto di Garlasco: “La scienza non dovrebbe funzionare così”. La replica del generale Garofano al prof. Galassi su “Y” e “lesioni da difesa”

Il secondo punto è ancora più scientifico e riguarda l’utilizzabilità del reperto. La comunità scientifica internazionale parla chiaro: un DNA Y misto non possiede alcun modello probabilistico che ne consenta l’interpretazione. Ma a Garlasco, secondo Garofano, il quadro è persino più fragile. Quel profilo derivava da una singola amplificazione — una sola replica, senza riscontri — ed era per di più parziale. In termini tecnici: un dato esposto a errori di amplificazione e a artefatti, privo di consistenza. Non serve evocare scenari di contaminazione quando è la matrice stessa a essere muta. Quel profilo non permette alcuna diagnosi: non include, non esclude. È inutilizzabile.

Accettare un simile reperto, secondo l’ex comandante del RIS e ex consulente di Andrea Sempio, non sarebbe un progresso, ma un errore nel metodo. Significherebbe sdoganare un principio: condannare o assolvere sulla base di tracciati parziali, misti e scientificamente ininterpretabili. Peccato che a Garlasco, purtroppo, sia già successo una volta.