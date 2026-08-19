Delitto di Garlasco: Ricci vs Garofano sull’Impronta33? Ok, ma quelle foto (natalizie) scattate in Procura sono la vera bomba di Filorosso

Tutta scena. La solita minestra. Perché la vera bomba sganciata negli studi del programma non c'entra niente con i reagenti al luminol o le 15 minuzie dattiloscopiche. Ma sono tre fotografie scattate con un cellulare dentro l’ufficio di un pubblico ministero. La storia emerge dalle carte dell'interrogatorio svolto dalla Procura di Brescia nell'ambito dell'indagine per corruzione a carico del carabiniere Pappalardo. E è surreale. Quasi da far sorridere se non ci fosse di mezzo una ragazza morta ammazzata. A Pappalardo chiedono se conoscesse Andrea Sempio. La risposta? “Non so chi sia. Mai fatto attività di indagine su Garlasco, ho sempre appreso dalla stampa le notizie, sia ora sia nel 2016. Non ho memoria di essere passato in Procura il 24 dicembre 2016”. Peccato che agli atti figurino tre scatti realizzati proprio quel giorno dal suo telefono privato. La prima foto ritrae il conferimento d'incarico dello studio Giarda alla società SKP (struttura che ha confezionato il dossier contro Sempio). La seconda e la terza ritraggono le pagine dei tabulati telefonici del 2007.

Messo davanti all'evidenza, Pappalardo prova a giocarsi il ritornello dell’ormai famosa canzone di Cassese: non ricordo. “Penso – dice – che mi fu chiesto dal Provinciale perché si seguiva molto il caso di Garlasco. Non ricordo se ci fosse Venditti. Non era certamente prassi che io entrassi nel fascicolo di Venditti per fotografare un fascicolo”. Forse non serve ricordarlo, ma è bene farlo: era la vigilia di Natale. Insomma: alla vigilia di Natale un militare entra nell'ufficio di un magistrato e fotografa con lo smartphone personale un fascicolo. Un'anomalia su cui, manco a dirlo, l’avvocato De Rensis infierisce: “Noi capiamo cosa vuol dire scattare delle foto alla vigilia di Natale in un fascicolo giovanissimo per omicidio dove dentro c’era la famosa consulenza Linarello? Non vorrei sentir parlare di inesperienza, ragazzate, cappellate. Qui c’è un maggiore dei carabinieri che entra in un ufficio del pm a fotografare dei documenti, è gravissimo”. E c’è pure una consulenza, proprio la consulenza Linarello, che più o meno negli stessi giorni finì sul tavolo proprio di Luciano Garofano.