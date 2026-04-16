Ma chi è davvero Claudia Conte? Dal documentario per la più antica fondazione di Israele alla cittadinanza onoraria a Krasnokutz, passando per l'ambasciata italiana a Washington

Chi è Claudia Conte? Una domanda a cui non è semplice dare una risposta, data la vastità del suo curriculum e della sua rete di conoscenze. Qualcuno l’ha paragonata a Maria Rosaria Boccia, ma il suo network di conoscenze e la preziosità delle sue entrature sono ben superiori a quelle dell’ex amante dell’allora ministro della Cultura Sangiuliano. Infatti, la Conte è arrivata ben più in alto, ovvero al Ministero dell’Interno. Francesco Piccinini, di Fanpage Confidential, ha provato a ricostruire una parte della rete della (forse ex) amante di Matteo Piantedosi e quel che salta fuori è la prova che questa storia non è solo “gossip”, come la si è voluta derubricare finora, perché qui siamo a un livello ben diverso e più profondo. Perché va bene il finanziamento ottenuto dal Festival del Cinema di Ferrara da parte del Ministero della Cultura (dopo due anni di bocciature alle varie richieste) nel 2025, l’anno in cui Claudia Conte è stata contrattualizzata: siamo nella norma. Poi viene fuori che il documentario realizzato da Claudia Conte, “La voce di Israele”, è stato sponsorizzato dal Keren Kayemeth Leisrael Italia, una delle più antiche fondazioni d’Israele, fondata nel 1901, ancor prima della nascita dello Stato stesso, essendone alle radici.