Un tempo in Italia c’erano i furbi e i fessi, ora ci restano solo le grandi fregature (come i finti conservatori). Sul caso di Matteo Piantedosi e della presunta amante Claudia Conte

Secondo Giuseppe Prezzolini l’Italia era un Paese in cui i furbi fregavano i fessi, ma di furbi se ne vedono ormai ben pochi. L’ultimo dei furbi, forse, è stato Matteo Renzi, ai tempi dello “stai sereno” rivolto al fesso (giusto per restare nelle parti stabilite dal grande scrittore italiano, per amore di canovaccio e non per altro) Enrico Letta. Di fessi, invece, ce ne sono ancora tanti. Quasi tutti fuori dalla politica. Sono persone che lavorano e pagano le tasse, direbbero oggi e dicevano ieri, da Massarenti a, ahimè, Pippo Civati. I fessi sono, secondo Marco Flores d’Arcais, i nuovi individui libertari, i legalisti che di libertario hanno ben poco e forse pure di individuale, se non la tendenza a non rompere le uova nel paniere (uova che invece non hanno problemi a cedere, gratuitamente, allo Stato; come direbbe Totò: “Est, est, est… Mah”). Sta di fatto che c’è una terza categoria che non può essere quella dei furbi, che fregano, e quella dei fessi, che si fanno fregare. È la categoria di quelli che sono semplicemente delle grandi fregature. L’ultimo a unirsi alla lista è il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, finito sui giornali per una rivelazione, quella della presunta amante Claudia Conte che in un’intervista a Money.it “non può negare” una relazione con il ministro, sposato e padre di due figlie. Pare che lui, non troppo sorpreso dalla rivelazione, abbia tranquillizzato la premier Giorgia Meloni.