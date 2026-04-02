Quella sporca (e banale) dozzina: il Comitato del Premio Strega ha scelto i dodici romanzi per il 2026, tra Ciabatti, Raimo, Pierantozzi, romanzi storici, femministi e qualche quota colta (che non vincerà)

Se gli amici della domenica o il Comitato direttivo non sono costretti a leggere i 79 libri proposti allo Strega per selezionare la rosa dei candidabili alla vittoria, non vedo perché dovrei farlo io. Anche perché, a distanza di non troppo tempo dalla pubblicazione dell’elenco, Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine hanno scelto i fortunati dodici. Una selezione tanto banale e prevedibile da essere quasi tautologico sottolinearne la prevedibilità e banalità.

C’è il romanzo sull’identità, la classe e l’immigrazione (Acqua sporca di Nadeesha Uyangoda, Einaudi), il romanzo sui disturbi mentali dei “Palahniuk ma non posso” (Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, Einaudi), il romanzo realistico dell’autrice che con i quattro libri scritti dal 2017 a oggi si è persa una sola dozzina dello Strega, con Matrigna, e che potrebbe tranquillamente vincere quest’anno (Donnaregina di Teresa Ciabatti, Mondadori), il romanzo in quota editore indipendente (Vedove di Camus di Elena Rui, L’orma), il libro tratto da una storia vera (Occhi di bambina di Marco Vichi, Guanda), il romanzo storico femminista (La sonnambula di Bianca Pitzorno, Bompiani) e il romanzo dell’autore impegnato e pure vittima del potere (L’invenzione del colore di Christian Raimo). Come siano questi romanzi è un mistero tanto per chi li ha selezionati quanto per chi scrive, e almeno due o tre di questi romanzi sembrano effettivamente interessanti (certamente Vedove di Camus e L’invenzione del colore).