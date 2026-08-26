Chi era davvero Domenico Papalìa? Morto a 81 anni dopo quasi mezzo secolo di carcere, resterà nella storia come l’uomo che portò la ‘ndrangheta al Nord

Don Micu ha scontato tre ergastoli per gli omicidi di Antonio D’Agostino, Umberto Mormile e Pietro Labate. Per il primo di questi fu dichiarato innocente nel processo di revisione del 2017. E fu anche il caso più mediatico. Il giudizio contro il boss venne raccolto dal mondo radicale come esempio di ingiusta carcerazione e anche oggi l’associazione Nessuno tocchi Caino, fondata da Marco Pannella, ha ricordato Domenico descrivendolo come una persona incapace di nuocere a nessuno, quindi “letteralmente innocente”. Altri richiami all’innocenza arrivarono da parte di Ferdinando Imposimato, il giudice che lo aveva rimandato a giudizio e che al Maurizio Costanzo Show nel 1993 si disse “roso dai morsi della coscienza” per aver contribuito alla presunta ingiustizia; e sempre “innocente” lo descrisse Nino Gioè, fedelissimo di Totò Riina, morto suicida nel carcere di Rebibbia il 28 luglio 1993, nella lettera di addio. Le altre due sentenze restarono definitive: Umberto Mormile era un educatore del carcere milanese di Opera, ucciso nel 1990 da due sicari a Carpiano, in un primo momento rivendicato dalla Falange Armata. Il mandante venne poi identificato proprio in Domenico Papalìa: Mormile sarebbe stato ucciso per un parere negativo sulla concessione di un permesso al boss, ma un’altra pista riguarda i presunti contatti “informali” tra Papalìa e i servizi di cui Mormile era venuto a conoscenza. L’altro ergastolo definitivo per Papalìa arriva dall’operazione Nord-Sud del 1993, nata dalle dichiarazioni del pentito Saverio Morabito alla Criminalpol e al pm Alberto Nobili. Papalia viene indicato come mandante dell’omicidio dell’avvocato Pietro Labate, ucciso a Milano nel 1983. A raccogliere le dichiarazioni di Morabito fu Carmine Gallo, allora membro della Criminalpol. Gallo negli anni delle grandi indagini sui sequestri di persona seguì diversi collaboratori legati agli ambienti della 'ndrangheta. Tra questi Nunziatino Romeo, figura vicina alla famiglia Barbaro-Papalìa e poi collaboratore di giustizia. Negli interrogatori dell’inchiesta Equalize, Gallo raccontò di averlo convinto a collaborare e ricordò il suo contributo decisivo nel sequestro di Alessandra Sgarella, rapita nel 1997: fu un’informazione fornita da Romeo, disse Gallo, ad aiutarlo ad arrivare alla liberazione della donna. Romeo è inoltre una figura importante nella vicenda Mormile, per le dichiarazioni sui presunti rapporti tra Papalìa e apparati dello Stato. Gallo infatti intrattenne rapporti anche con Salvatore Pace, condannato in primo grado per concorso morale nell’omicidio di Mormile e poi assolto in appello. La Corte d’assise d’appello di Milano lo ha assolto nel marzo 2025 “perché il fatto non sussiste”. È anche attraverso queste figure e questi rapporti che, a distanza di decenni, la storia di Gallo torna a incrociare quella di Papalìa.