Sulla tragedia di Noemi Impellizzeri è giallo nel giallo? Salma restituita in fretta e "l'amico speciale", Tony Proietto, indagato per omicidio

Tante sono le domande che sorgono ascoltando la versione dei fatti fornita da Proietto, quesiti che gli investigatori stanno cercando di sciogliere insieme a quello fondamentale: Noemi si è tolta la vita oppure qualcuno l’ha uccisa? E chi ha dato fuoco all’appartamento? Si è trattato di un tentativo di coprire le tracce di una scena del crimine?

Accanto a queste domande ce n’è sicuramente un’altra che costituisce una sorta di giallo nel giallo. Come mai la Procura ha disposto la restituzione della salma per la celebrazione del funerale in tempi record? Le risultanze degli esami autoptici hanno completamente chiarito il quadro oppure sarà necessaria una riesumazione? Solitamente quando una salma viene restituita subito dopo l’autopsia le indagini si chiudono con un’archiviazione per suicidio ma la morte di Noemi sembra proprio tutt’altro. Oltre ad esserci un indagato per omicidio volontario, ci sono anche indiscrezioni confermate dai legali della famiglia della vittima che riferiscono di segni e tracce sul cadavere assolutamente incompatibili con il gesto volontario. E, elemento ancora più dirimente, nei prossimi giorni i Ris di Messina in collaborazione con la Squadra di Investigazioni Scientifiche di Catania si recheranno nell’appartamento di Noemi per effettuare sopralluoghi e chiarire tutte le dinamiche di quella che forse solo apparentemente sembra una morte per impiccagione e le modalità di un incendio che gli inquirenti hanno già definito di natura dolosa.