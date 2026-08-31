Dopo il caso Ranucci-Lavitola ritorna il caso Renzi-Mancini all’autogrill? L'ex deputato Michele Anzaldi a MOW rivela tra le righe cosa si dissero davvero e no: non è lo scandalo descritto da Report

Le rivelazioni del Giornale rimettono al centro la questione dell’autogrill di Fiano. Ma è mai possibile che tutto questo casino per fargli gli auguri?

Guardi, io non lo so. A memoria, mi ricordo cosa accadeva in quel periodo. Ci troviamo a ridosso di Natale, siamo, se non sbaglio, al 23 dicembre 2020. Il governo Conte era in agonia. Ancora giravamo con le mascherine, c'era il Covid, però si sapeva che se ne stava per uscire e che sarebbero arrivati 200 miliardi di euro di Pnrr per fare ripartire l'economia in Italia. E noi avanzavamo dei dubbi, tutti avanzavano dei dubbi, in particolar modo Italia Viva avanzava dei dubbi sulla gestione di questo danaro da parte di un governo che si era messo in luce per accentrare a sé gli incarichi e le decisioni rifiutando il dialogo addirittura con il parlamento. Si fece avanti la valutazione politica di cambiare il presidente del Consiglio con uno più specializzato, più a conoscenza delle dinamiche europee, per non perdere quest'occasione per l’Italia distrutta dal Covid dei 200 miliardi e addirittura si sognava una persona col curriculum di Mario Draghi. Passano le vacanze di Natale e nel gennaio del 2021 Renzi ritira i suoi due ministri dal governo.

Qualcuno aveva forse interesse a interferire in quest’operazione politica?

Stamattina, dopo aver letto il pezzo sul giornale di Cerno sul ritiro del segreto di Stato sulla vicenda sono andato a risentirmi, e invito tutti a risentirlo, l'intervento di Renzi in Senato quando ritira le due ministre. Dico solo che a confermare la stranezza di tutta questa storia è l’imposizione del segreto di Stato fino al 2037 da parte dal capo dei servizi segreti Elisabetta Belloni. Qualcosa di paragonabile, forse, solo alla tragedia ancora irrisolta della strage di Ustica. Ricordiamoci che oggi possiamo, se possiamo leggere queste carte, lo si deve alla richiesta fatta da Renzi personalmente alla presidente del Consiglio attuale, Giorgia Meloni, che ha acconsentito a rendere pubblici i documenti. Riflettiamo anche solo su questo dato. Un segreto di Stato fino al 2037 avrebbe fatto nascere dubbi a chiunque.

Ma quindi secondo lei cosa può essere successo in quel frangente?

Come ho già detto in commissione di Vigilanza, è mai possibile che un alto dirigente con incarichi importantissimi e alla vigilia delle feste per fare gli auguri di Natale addirittura arrivi a circa 20km dal centro di Roma? E poi in autostrada? Si tratta di un punto di grandissima visibilità in cui la gente paga per mettere la pubblicità sui cartelloni. Qui si vede la bontà e la trasparenza politica di Renzi che avrebbe potuto ricevere Mancini - che all’epoca era caporeparto del Dis con la promessa di Conte di diventare vicedirettore del Dis - anche in privato, e invece lo ha fatto nel posto più visibile che c’era. Mettendo in fila i fatti politici di cui sopra si può ipotizzare, forse, di cosa abbiano parlato. E non sarebbe una notizia scandalosa, ma al massimo un criticabile avvicinamento politico, che come si può sentire nell’intervento di Renzi al senato è avvenuto più volte da parte di Conte.