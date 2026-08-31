Pamela Genini: la bomba da Google Earth, le impronte digitali che porteranno a un nome e quei palloncini rosa

Su quelle immagini si sta lavorando. E anche su ciò che potrebbero raccontare ben oltre la suggestione. Intanto, c’è anche un secondo punto fermo che riguarderebbe i rilievi tecnici. Sul retro della lastra che chiudeva il loculo, i Ris hanno isolato impronte digitali. Gli operai cimiteriali hanno fornito subito i propri parametri per eliminare i contatti di cantiere. Francesco Dolci, unico indagato per furto di cadavere e vilipendio, resta al centro delle attenzioni degli investigatori. L'uomo, ripreso di notte dai circuiti di sorveglianza mentre fissava la tomba, è stato sottoposto a perquisizioni, sequestri di telefoni e al sequestro di un coltello kukri. Sulla questione delle impronte, comunque, la difesa nega ogni rifiuto: il legale sostiene di aver solo chiesto di attendere il deposito dell'incidente probatorio prima del prelievo. Sta di fatto che quella traccia dietro la lapide esiste e aspetta solo un nome.

Fuori dalle aule di tribunale e dagli studi televisivi, invece, c’è ancora il ricordo di una ragazza. Il 23 agosto Pamela avrebbe compiuto trent’anni. Al santuario della Cornabusa, la madre Una Smirnova e il compagno Pier Giuseppe Rota hanno seguito la messa di suffragio insieme a parenti e conoscenti. All'uscita hanno liberato in aria trenta palloncini bianchi e rosa. Un gesto che quasi stride con la brutalità di un omicidio prima, di un'esumazione clandestina poi e di un modo di raccontare Pamela che ha smesso da un pezzo di tenere conto della libertà di una ragazza di vivere come voleva. Senza fare male. E senza che, come invece è successo, le facessero del male.