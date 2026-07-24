Pamela Genini uccisa per la terza volta? Il caso, le speculazioni e la memoria profana (oltre la profanazione)

Ora si sta cercando di ucciderla e sporcarne la memoria per la terza volta facendo insinuazioni sulle persone che frequentava e sul lavoro che facesse spingendosi a definirla una donna di facili costumi e rivelando in televisione particolari che non cambiano di una virgola l’andamento del processo al suo assassino e le indagini sul responsabile della profanazione che attualmente la Procura ha individuato in Francesco Dolci, l’imprenditore edile di Sant’Omobono Terme che si autodefinisce suo ex fidanzato. Dal giorno successivo alla barbara esecuzione della povera Pamela, Dolci non fa altro che presenziare a ogni tipo di talk show televisivo in onda a tutte le ore del giorno e della notte, si professa come l’unica persona che davvero voleva bene e teneva a Pamela e racconta di un fantomatico giro di uomini di malaffare frequentati dalla giovane che lo starebbero ricattando e minacciando e avrebbero nascosto la testa della donna nella sua proprietà per far ricadere su di lui la colpa del grave gesto.

Gli inquirenti non hanno mai creduto alla versione di Dolci perché se la testa della povera Pamela fosse nelle mani di qualche ricattatore, quest’ultimo avrebbe certamente contattato la famiglia della giovane per chiedere un riscatto. Al contrario i magistrati ritengono che l’imprenditore sia sempre stato ossessionato da Pamela e in alcuni periodi ne sia divenuto anche lo stalker e per questo lo hanno indagato proprio per la profanazione della tomba e per la decapitazione della salma. Da allora Dolci, che nel frattempo ha cambiato tutta una serie di legali e di consulenti più o meno celebri, ha intensificato ancor di più le sue apparizioni televisive, non ultime quelle dove, in compagnia del suo nuovo avvocato Pierpaolo Cassarà, ha rivelato pubblicamente che la vittima era in possesso di una rilevante somma di denaro contante ammontante a circa 700.000 euro, un tesoretto che secondo la versione di Dolci e del suo legale sarebbe frutto di attività connesse con la presunta professione di escort.