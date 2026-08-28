Il colpo del TG1 che va in Camerun e trova Clesio Tavares, ma cosa c'è dietro quell'incontro? Abbiamo intervistato l'inviato Leonardo Zellino, per farci raccontare i retroscena e i messaggi nascosti della prima intervista video di O' Nir

Come sei partito per cercare Tavares?

Sono partito senza nulla, non l'ho contattato per giocare sull'effetto sorpresa. Sono venuto qui sapendo che Duala era la sua base e mi sono messo a cercarlo sfruttando le ore di sole, quando le zanzare sono meno aggressive. Mi sono chiesto: cosa fa uno come Tavares? Frequenta i locali della Duala bene. Lì, per esempio, qualcuno lo conosceva ma non lo vedeva da tempo. Poi ho pensato: qual è l'altro posto che potrebbe frequentare uno come lui? La palestra, quindi ho cercato le palestre nei quartieri dove pensavo potesse andare. Non è stato facile, perché è una città di 4 milioni di abitanti, però sono finito nella palestra giusta. Facevano MMA, e mostrando la foto mi hanno detto che lavora da un'altra parte, dalle 7 alle 9 di mattina. Effettivamente sono andato lì e me lo hanno confermato, dicendo però che non lo vedevano da due settimane.

Quindi lavorava lì ma mancava da molto.

Sì, poi gliel'ho chiesto direttamente e lui ha detto che ci andava da ragazzo, parliamo di quando aveva 16 anni, quindi ha negato. Questo è un altro piccolo giallo.

Lui lì si fa chiamare Gomes o Tchoukoua Ckuidjeu?

Questo non lo so con certezza, perché la gente lo ha riconosciuto solo dalla foto che mostravo io.

In palestra non lo vedevano da tempo, quindi poi?

Non sapevo più dove sbattere la testa, l'ho chiamato e gli ho detto: sono qui, cosa facciamo? Lui mi ha detto di essere nel nord dell'Etiopia e che non sarebbe tornato in Camerun prima di sabato. Poi, miracolosamente, il giorno dopo mi ha chiamato e mi ha chiesto dove fossi.

È tornato prima?

Sì, era davvero fuori, infatti la prima cosa che ha fatto quando ci siamo incontrati è stata mostrarmi un timbro d'ingresso nel paese con la data del giorno stesso. Mi ha fatto vedere anche un video della partenza del giorno prima.

Quindi ti ha dato appuntamento.

Sì, mi ha detto che mi avrebbe chiamato all'una, mi ha chiamato un'ora dopo chiedendomi come fossi vestito. Gli ho detto che non si sarebbe potuto sbagliare, ero l'unico bianco... Ma lui voleva la descrizione, e poi ho capito perché. Quando sono uscito dall'hotel non c'era lui ad aspettarmi, ho trovato quel ragazzo che ho ripreso nel video, che era al telefono con Tavares, me lo ha passato ed è rimasto al telefono con lui per tutto il tragitto.

Dove vi siete incontrati?

L'incontro è avvenuto in un posto affollato, malfamato, vicino al mare. Pretendeva di fare l'intervista lì, perché diceva di lavorare molto nelle isole di fronte a Duala. Però non era possibile, con tutta quella confusione l'audio non si sarebbe sentito e poi stare all'aperto di pomeriggio, con le zanzare, è un rischio serio. Lui allora ha scelto un altro posto, ma comunque non è venuto con noi, mi ha fatto accompagnare dal tipo fino a un anonimo ristorante, dove poi abbiamo fatto l'intervista.

Ma tu poi hai saputo chi era quel signore?

Uno che lavora per lui, ma non ne ho idea, anche perché non parlava inglese, parlava solo francese, e per lo più stava zitto ed eseguiva gli ordini.