Abbiamo trovato l'intervistatore di Ranucci in Zimbabwe: “Mi hanno contattato i suoi avvocati in Africa (gli stessi di Lavitola e Neutralia)”. Intanto Ben Chimutengo annuncia querela, e da Giletti arriva un'altra bordata

Abbiamo scovato l'uomo del giorno, il giornalista dello Zimbabwe che, tra giugno e luglio, ha fatto l'intervista a Sigfrido Ranucci poi pubblicata sul settimanale The Standard, e quello che ci ha raccontato non fa che aumentare gli interrogativi sul conduttore, sulla sua condotta e sui suoi rapporti ed interessi con l'amico Lavitola. Questo mentre Massimo Giletti anticipa sui suoi social che ci sarebbero in Italia altre due inchieste riguardanti il conduttore di Report.

Piccolo recap: due giorni fa il TG1 ha reso nota per la prima volta l'intervista a Ranucci, uscita il 5 luglio, su The Standard in Zimbabwe. Nell'introduzione si parla di una grande inchiesta su un caso di presunta corruzione riguardante un gruppo di investitori italiani ad opera di un non ben specificato “socio locale”. Curioso, visto che in Zimbabwe il suo amico Valter Lavitola aveva promesso di investire 20 milioni di dollari e che proprio con un socio locale si è trovato poi a battibeccare fino ai tribunali.

Ben Chimutengo, il socio in questione, lo abbiamo contattato appena letta l'intervista. Il profilo del “socio locale” anche a un occhio nemmeno troppo attento non può non rimandare alle parole che gli riservava Lavitola prima di essere arrestato. Infatti Chimutengo, appena letta l'intervista, dice subito: “Certo, sono io, è chiaro”. Lo abbiamo adombrato, noi come tanti altri, nel commento di ieri all'intervista, fra le varie domande. Perciò abbiamo cercato di vederci più a fondo.

Fin dalla mattinata di ieri, subito dopo l'emersione dell'intervista, abbiamo cercato di contattare l'ambasciata dello Zimbabwe. Ranucci nell'intervista infatti parla di un “alto funzionario dell'Ambasciata”, “molto disponibile”, che avrebbe fornito informazioni sul socio in questione, definendolo un impostore. Ma dalla sede diplomatica, fino ad ora, abbiamo ricevuto solo un muro di gomma. Continui rimandi d'orario, mancanza di personale in sede (per due giorni?) e la richiesta di domande via mail, che ovviamente non ha ancora ricevuto risposta.

Parallelamente abbiamo cercato di metterci in contatto con la redazione di The Standard, apparentemente anche lì senza risultati, fra mail e numeri senza Whatsapp, fino a quando non lo abbiamo trovato: Kenneth Nyangani, l'autore dell'intervista, a cui telefoniamo immediatamente.