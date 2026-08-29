Nell'editto Cefalù l'unica cosa che puzza di dittatura è pensare che ci sia una sola verità, un solo modo di fare inchiesta e di essere liberi, il proprio. Un'opinione scomoda su Ranucci e su Report, che vivrà a prescindere da lui

Ma, cosa vi ricordano questi toni apocalittici sulla rimozione di Ranucci da Report? Sono gli stessi che, alla vittoria delle elezioni di Giorgia Meloni erano pronti ad “andarsene dall'Italia”, invece sono ancora tutti qua. Sono gli stessi che, qualche mese fa, hanno “salvato la Costituzione” da non si capisce ancora bene cosa. Ma possibile che ormai, in Italia, con tutti i problemi del governo Meloni, l'unico modo rimasto di fare opposizione sia urlare alla deriva autoritaria, al fascismo e alla fine delle libertà? E no, non sto esagerando:

“La destra ha ottenuto esattamente il suo obiettivo. Purtroppo era già tutto scritto. TeleMeloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report”. (Elly Schlein)

“Questa destra è insofferente al controllo del giornalismo. Non ama il giornalismo d'inchiesta perché il giornalismo d'inchiesta controlla il potere: fa domande, scava e verifica. E c'è un elemento che rende tutto ancora più grave: siamo alla viglia della campagna elettorale. Togliere di mezzo Report di Ranucci significa liberarsi di una voce scomoda”.

(Sandro Ruotolo, giornalista prestato alla politica, o viceversa? Il gemello Guido è stato il cupido tra Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, sempre bene precisare)