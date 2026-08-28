Luigi Grimaldi e gli slip sul divano? Ok l’Ordine dei Nove Angoli, ma la sostanza è in un verbale

Luigi Grimaldi, ancora tu? Che non si ferma più l’avevamo detto e, alla fine, sta diventando difficile pure raccontare tutto ciò che scopre, visto che ne scopre sempre una nuova. Questa volta, il Luigione nazionale – in un altro dei suoi articoli affidato a Grimaldipress – è tornato su un’ombra mai del tutto dissipata: l'esoterismo, i simboli della Grande Opera alchemica e una trama di carte e reperti. A cosa ha lavorato in questi anni e a quali conclusioni è arrivato circa la possibilità che esista una così detta “pista esoterica” per spiegare l’omicidio di Chiara Poggi è noto, ma – al di là dei convincimenti di ognuno – il dato rilevante portato alla luce da Grimaldi è un verbale.
Si tratta di un documento inedito firmato nel marzo 2025 dal capitano Marino, responsabile delle indagini scientifiche del RIS di Parma. Una risposta formale ai magistrati di Pavia sui “materiali residui” della vecchia inchiesta: i quattro slip usati trovati nella villetta di via Pascoli non sono stati affatto distrutti. Quindi dovrebbero esistere ancora, essere conservati e risultare idonei per eventuali accertamenti genetici. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri di Pavia del 13 agosto 2007, le mutande si trovavano all’interno di un sacchetto.
Negli atti del RIS del settembre successivo, invece, il medesimo reperto (la traccia 64) emerge adagiato “sul divano”, sepolto sotto l'indumento rosso documentato nelle prime foto di scena. Qualcuno ha aperto quel sacchetto, ne ha estratto gli slip e li ha risistemati sulla scena del crimine senza verbalizzare il passaggio? Un’ennesima manipolazione, un’altra frattura nella catena di custodia sottolineata dalle incongruenze nella numerazione dei file fotografici.
Per Grimaldi, l'intera storia del delitto di Garlasco potrebbe aver incrociato la letteratura estremista dell'Ordine dei Nove Angoli (O9A), il network nazi-satanista e accelerationista ben noto alle intelligence internazionali per i suoi riferimenti al solve et coagula, all'Azoth e all'alchimia applicata alla violenza rituale. Si tratta di andare oltre le suggestioni? Di rievocare o vecchie piste esoteriche già archiviate? Alcune delle ricerche del nuovo indagato riguardavano il Satanismo, questo è innegabile. Se e quanti collegamenti ci sono o potrebbero esserci, forse, può valere la pena approfondirlo.