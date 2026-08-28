Luigi Grimaldi e gli slip sul divano? Ok l’Ordine dei Nove Angoli, ma la sostanza è in un verbale

Luigi Grimaldi, ancora tu? Che non si ferma più l’avevamo detto e, alla fine, sta diventando difficile pure raccontare tutto ciò che scopre, visto che ne scopre sempre una nuova. Questa volta, il Luigione nazionale – in un altro dei suoi articoli affidato a Grimaldipress – è tornato su un’ombra mai del tutto dissipata: l'esoterismo, i simboli della Grande Opera alchemica e una trama di carte e reperti. A cosa ha lavorato in questi anni e a quali conclusioni è arrivato circa la possibilità che esista una così detta “pista esoterica” per spiegare l’omicidio di Chiara Poggi è noto, ma – al di là dei convincimenti di ognuno – il dato rilevante portato alla luce da Grimaldi è un verbale.