Ma davvero il Galaxy Z Fold è lo smartphone dell'anno? Samsung ce la vende così e c'è chi dice che ha fregato pure Apple con un modello innovativo, ma Huawei (bannata in Ue) ci aveva già pensato

Da un certo punto di vista è vero. Samsung ha letteralmente beffato Apple, o meglio, l'ha bruciata sul tempo presentando e mettendo in commercio tre smartphone molto particolari: i nuovissimi foldable, e cioè pieghevoli, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. L'annuncio del colosso sudcoreano ha creato un certo scalpore negli ambienti finanziari che contano, visto che quasi tutti stavano aspettando con ansia il primo iPhone pieghevole di Apple, l'iPhone 18, in uscita entro la fine dell'anno. E invece? Niente “effetto Steve Jobs” per il colosso di Cupertino che già pregustava di scrivere un nuovo capitolo della tecnologia mondiale lanciando un telefono in grado di piegarsi, una piccola rivoluzione come lo fu a suo tempo, nel 2007, l'iPhone con schermo a sfioramento, e ancor prima l'iPod. Alla fine è toccato a Samsung prendersi la luce dei riflettori per quella che, secondo alcuni esperti del settore, rappresenterà la svolta della telefonia mobile. La battaglia tra Apple e Samsung per il dominio del mercato degli smartphone, che dura ormai da decenni, potrebbe dunque presto entrare in una fase inedita: quella degli smartphone pieghevoli. Il punto è però un altro. E chiama in causa una terza contendente: Huawei.