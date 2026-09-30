È morto Umberto Pizzi, il fotografo che ha smutandato le facce di culo del potere

È morto Umberto Pizzi. Probabilmente gli avrebbe (o gli dà) fastidio essere ricordato per la sua opera più celebre, i Cafonal inventati insieme a Roberto D’Agostino e pubblicati su Dagospia, così come a Roberto Calasso dava (o dà) fastidio che L’insostenibile leggerezza dell’essere, di Milan Kundera, fosse diventato famoso grazie a Renzo Arbore (questa frase darà fastidio a D’Agostino). Era famosissimo già da prima e lo divenne nel mondo quando a Venezia scattò la celebre “baronessa sans-culotte”: Francesca Thyssen-Bornemisza, a una festa data a Venezia dai Savoia a Palazzo Volpi di Misurata, nella notte del 31 agosto 1991, in concomitanza con la Mostra del Cinema, si presentò alticcia e con un abito a strascico; il fidanzato di allora, Carlo D’Asburgo-Lorena, le sollevò lo strascico, la baronessa non se ne accorse, continuando a camminare, e scoprendo alla nobiltà europea che non portava le mutande. Da allora Pizzi non ha fatto altro che smutandare poteri e potentati, anche se più che culi, Umberto, in giro per le cene e per i salotti romani, smutandò molte facce di culo.