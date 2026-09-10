“Ma chi l’ha detto che il Pd è moderato? Non rinnego le radici comuniste”. Intervista totale a Paolo Romano, l’enfant prodige della sinistra: “Conte e il woke? Uno che è stato con Salvini al governo non può intestarsi battaglie di sinistra”. E su Renzi…

Il governo Meloni è diventato l’esecutivo più longevo della storia repubblicana, superando i 1409 giorni effettivi in carica del governo Berlusconi II. Qual è il suo bilancio?

Quanti giorni sei al governo non è un merito, il merito sta in quello che fai. Giorgia Meloni e la sua coalizione hanno ristretto la sanità pubblica, reso più precario il lavoro, collaborato ai crimini di Netanyahu durante il genocidio in corso a Gaza, ritardato la transizione rinnovabile, messo in atto 19 condoni a favore dei soliti noti e reso celebre il governo per inchieste, dimissioni, scarpe in testa (Sangiuliano, ndr) e presunti rapporti con condannati con aggravante mafiosa di suoi uomini (Delmastro, ndr). Infine hanno regalato il nostro futuro alla guerra, promettendo a Donald Trump di aumentare di 67 miliardi la spesa militare annua. Avete idea di quanti sono 67 miliardi? Per capirci, rendere gratuiti tutti i bus, le metropolitane e i treni regionali di Italia oggi costerebbe 10 miliardi. Un palmares di fallimenti che culmina con l'incapacità di sostenere i salari a sufficienza di fronte all'aumento del costo della spesa, dei carburanti, delle bollette e della vita: insomma, gli italiani sono più poveri. L'opposizione ha fatto proposte chiarissime: salario minimo per portare fuori dalla povertà 5 milioni di lavoratori sfruttati, accise mobili per gestire il caro carburanti, investimenti in rinnovabili veloci per abbassare le bollette. Il Governo ha respinto tutto in modo ideologico.

Armi all'Ucraina, nucleare, Renzi, patrimoniale, primarie: il campo largo è una baraonda. Vede possibile la convivenza e la scrittura di un programma condiviso, in un contesto formato da anime politiche che la pensano in maniera differente su così tanti temi?

È facile partire da ciò che è ancora in discussione, partiamo da ciò che ci unisce. Priorità alla sanità pubblica e stop dei favori a quella privata. Salario minimo orario, cancellazione degli stage gratuiti, vero strumento di vessazione della mia generazione. Investimenti in rinnovabili e comunità energetiche per ridurre il costo dell'energia e contrastare il cambiamento climatico. Difesa del diritto all'aborto e dei diritti della comunità LGBTQIA+. Potenziamento del trasporto pubblico locale, cancellazione dei condoni e degli sconti fiscali ai più ricchi. Sostegno alla Palestina, alla diplomazia e non alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Poi certo, io sono per la patrimoniale per i multimilionari, altri no. Ma sarà facile convincerli di fronte ai dati: un multimilionario in Italia paga meno tasse in percentuale di un operaio. È normale? No. Siamo tutti a difesa dell'Ucraina, con sfumature diverse, ma anche nel centrodestra questo tema è divisivo: Salvini ci disse che preferiva Putin a Mattarella e continua a difenderlo. Insomma, penso sia ingiusto raccontare solo ciò che ci divide (che c'è, se no saremmo un unico partito) piuttosto che su ciò che ci unisce.