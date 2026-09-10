Da Marchionne a Filosa, l’eredità di François in Fiat

FaSTLAne 2030 indica proprio il brand torinese assieme a Jeep, Ram e Peugeot i quattro cavalli di razza per il rilancio di Stellantis nella gestione di Antonio Filosa. Fiat ha un posizionamento ibrido su più segmenti che rappresentano una nicchia di competitività, portato dell’era François: Nuova 500, 600, Grande Panda hanno segnato passaggi industriali e produttivi in un contesto che, come ricorda Motor1, ha visto il manager agire "tra prodotto e pubblicità", in un contesto in cui "ha spesso usato le automobili come protagoniste di racconti più grandi del prodotto", anche per i diversi volti noti coinvolti tra spot e pubblicità varie. L’obiettivo: garantire a Fiat un posto nel mondo. Industria, marketing, creatività: nelle grandi strutture come i conglomerati dell’auto la guida di un brand e di un marchio trainante è una sovrapposizione di molti fattori. Bisogna garantire la tenuta produttiva delle auto del marchio (o dei marchi) negli stabilimenti della casa-madre, gestire il posizionamento delle vetture nei mercati di riferimento, trovare nuovi strumenti di promozione. Stratega del marketing e della comunicazione, come aveva già dimostrato in America con Chrysler, l’ex manager di Citroen Italia entrato in Fiat nel 2005 ha confermato anche a Torino questa sua impronta. Da Sergio Marchionne, che lo chiamò per gestire Lancia nel 2005 e gli affidò poi la gestione di Chrysler nel 2009-2011 a Antonio Filosa, sono passate, come detto, molte ere industriali e due epoche: l’ingresso di Fiat in Fca (Fiat-Chrysler Automobiles) dopo la fusione prima e l’aggregazione in Stellantis nel 2021 poi. François, che ha ricoperto a lungo anche la carica di capo del marketing di Fca, lascia una Fiat che, nel quadro di un contesto automobilistico complesso su scala globale, trova spazi d’azione non secondari. TopSpeedBlog ricorda che "Fiat è il primo marchio di Stellantis e cresce di oltre il 20 per cento", aggiungendo che il manager uscente "rivendica il ritorno della famiglia 500 a Mirafiori, il nuovo investimento sulla Panda a Pomigliano e soprattutto una scelta che considera politica oltre che industriale: rimettere l’Italia e gli italiani al centro delle decisioni del marchio". Fiat, oltre che in Italia, è leader di mercato in Brasile, Algeria e Turchia. E in particolare il gigante sudamericano ha un peso specifico notevole nell’economia del gruppo: nei primi otto mesi del 2026 sono state vendute in Brasile 368mila vetture, e oltre i due quinti delle vendite totali di Fiat nel mondo sono imputabili a questo importante Stato. Fiat è leader in Brasile da oltre vent’anni, e aver difeso questo posizionamento anche negli ultimi anni ora la sfida sarà quella di gestire la crescente concorrenza cinese.