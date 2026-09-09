Mottola smentisce Ranucci sull'intervista in Zimbabwe: “Un'inchiesta di Report sul carbon credit? Una falsità totale, nessuno se ne stava occupando”. Ma allora perché si è giustificato così?

Abbiamo cercato di scoprirlo intervistando quelli che, allora, erano i suoi fedelissimi in redazione, anche per sondare un loro parere su quell'intervista dato che nessuno all'interno di Report ha espresso un parere. Abbiamo telefonato prima Giulio Valesini, fresco capoautore, che diligentemente smarca: per rilasciare un'intervista ha bisogno dell'autorizzazione della Rai, ineccepibile. Poi proviamo con Giorgio Mottola, il cronista di punta del programma, che come Valesini rifiuta educatamente. La questione Report si è chiusa, dice, facendo riferimento alla battaglia fra la Rai e la redazione che ha portato all'arrivo di Claudia Di Pasquale alla conduzione. Poi cerchiamo di strappargli qualche parola sull'intervista, ma la questione non lo riguarda dice: “Lo deve chiedere a Ranucci”. Ma la famosa inchiesta è per lo meno mai esistita? “Assolutamente no” dice Mottola, “era una falsità totale, nessuno si stava occupando di quell'argomento”. Una chiusura netta: nessuno a Report si stava occupando del carbon credit in Zimbabwe.

Una dichiarazione che apre a tutta una serie di problemi. Quindi Ranucci ha detto una ca*zata al The Standard? Il conduttore si è presentato come “il noto giornalista investigativo... sulle tracce di un caso di corruzione”, intestandosi un'inchiesta che non esisteva. Facendo leva sull'autoattribuita autorevolezza, sul marchio Report, bollino di verità, per dare peso a un'operazione che sembrerebbe avere avuto uno scopo del tutto diverso: screditare Chimutengo, l'ex socio col quale Lavitola era in conflitto commerciale. Questo trasformerebbe uno strumento pubblico (un programma Rai, pagato con il canone) in un'arma privata al servizio degli interessi economici di un amico. Danneggiando peraltro un terzo senza verifica né contraddittorio, e senza rendere noto ai lettori del The Standard il chiaro conflitto d'interessi derivante dal legame personale con una delle possibili parti in causa.