La mandracata della segretaria poco democratica del Partito democratico prima delle elezioni del 2027: si allunga di un anno il mandato senza dirlo a nessuno e fa finta di niente

PD sta sia per “Partito Democratico” che per “Predicare Democrazia”, e in questo caso sottintende il “razzolare malissimo”. Se solo non fossimo su MOW, ma su Dagospia, titoleremmo “la Ducetta del Nazareno”. Non lo facciamo, ma una risata sì, è abbastanza difficile da trattenere, perché in questa calda estate, mentre tutti erano in ferie, solo il Foglio ha dato la notizia che in pochi hanno ripreso. Elly Schlein, la paladina della democrazia e segretaria del Partito Democratico, sarebbe pronta non già ad un “terzo mandato” alla Trump, ma ad allungarsi quel mandato, in barba allo statuto e al principio di apertura della scelta della leadership agli elettori, alla base del modello elaborato nel 2007 dalla commissione presieduta da Salvatore Vassallo. E va bene che sono passati quasi vent’anni e che in Europa tira da destra un vento gelido, ma non per questo è il caso di adeguarsi così grossolanamente a questa tendenza! Non le pare, onorevole Schlein? L’etimologia della parola “rivoluzione” tende a significare, in fondo, un ritorno al punto di partenza, e qui la fedeltà al principio parrebbe esser stata infranta. Il modello statutario del PD prevede infatti che il segretario nazionale sia eletto attraverso un congresso che culmina nelle primarie aperte agli elettori: oggi gli iscritti votano sulle candidature alla segreteria e i due candidati più votati accedono poi alle primarie aperte. Dopo il 2008, dunque, il principio introdotto con la nascita del PD non è stato quello per cui il “candidato alle politiche” viene semplicemente scelto dagli elettori, ma quello per cui la leadership del partito non viene decisa soltanto dagli iscritti. Un meccanismo che, con le successive modifiche, è arrivato fino ad oggi.