Saviano fa una puntata su Lavitola e i nostri scoop ma continua a non citare le fonti. La condanna per il caso Gomorra non gli è bastata?

È un vizietto antico di Saviano, anzi, sarebbe da dire quasi il suo peccato originale, visto che il suo primo ed enorme successo letterario, Gomorra, conteneva tre brani caratterizzati da una vera e propria “illecita appropriazione plagiaria”, riportando “quasi integralmente” articoli originali usciti su Cronache di Napoli e il Corriere di Caserta, ovviamente senza citare la fonte. E non lo diciamo noi, non è malignità, lo ha messo nero su bianco la Cassazione giusto poco tempo fa, condannandolo a risarcire per 10mila euro Libra, editore dei giornali in questione.

E se non bastasse la Suprema Corte ci ha pensato anche la stampa d'oltreoceano a certificarne la vocazione al riciclo creativo. Nel 2015 il Daily Beast dedicò un'inchiesta firmata da Michael Moynihan proprio a ZeroZeroZero, il secondo grande successo di Saviano: pagine intere del libro, sosteneva Moynihan, riprendevano quasi parola per parola articoli di testate come il Los Angeles Times, il salvadoregno El Faro e persino una voce di Wikipedia sui narcos messicani, senza mai citare la fonte.