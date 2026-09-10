“Non lasciamoci andare a una solitudine che uccide”. Francesca Comencini dalla Mostra del cinema di Venezia sulla realtà senza sentimentalismo, il potere e il valore della ribellione

Francesca Comencini sei al Lido di Venezia per un progetto speciale insieme ad Alba Rohrwacher. Su quale classico avete lavorato insieme agli studenti e le studentesse di recitazione del Centro Sperimentale di Cinematografia?

Sogno di una notte d'estate di Shakespeare, tradotto da Patrizia Cavalli. Un testo difficilissimo sull’amore, controverso e violento. I ragazzi e le ragazze si sono messi in gioco, hanno attraversato il testo come fosse l'Everest. Si sono messi insieme a noi in cammino per cercare di capirlo e metterlo in relazione con le loro vite, con le loro emozioni. Hanno contribuito anche coloro che studiano fotografia, montaggio, suono. È diventato un piccolo film di 40 minuti che racconta questo esperimento e l'amore nella sua forma talvolta più orribile e devastante. È un testo che risuona molto.

Pasolini definiva il cinema “l'arte migliore per guardare le cose fuori”. Anche il tuo cinema guarda al reale. Ti auspichi per il cinema giovane di proseguire in quella direzione?

Inevitabilmente sì, perché è il cinema che amo. Per me realtà non vuol dire realismo. C'è molta realtà in una poesia o in una favola. Il genere è una cosa interessante e anch'io l'ho fatto, con Gomorra, e mi appassiona. Però credo che in questo momento ci siano delle cancellazioni di vite che non hanno spazio per esprimersi. Mentre queste vite possono essere raccontate con mille sguardi, devono essere raccontate con mille sguardi.

Per esempio?

Com'è il concetto di lavoro per i ragazzi? Si devono accumulare mansioni, altri non ne hanno nessuna. Oppure che forma hanno il desiderio, il sesso, l'amore dentro queste generazioni. Mi appassionerebbe e credo che l'industria dovrebbe dare più spazio ai registi e alle registe emergenti. Ma che anche loro se lo devono prendere.

Qual è l'elemento necessario per non lasciarsi schiacciare dall’industria?

La ribellione, la disubbidienza. La ribellione e la disubbidienza non solo alla mia generazione, ma anche ai canoni che vengono dettati oggi e che sono molto pervasivi. Il cinema sta cambiando con una velocità incredibile, non è neanche più pensato per la sala e viene sempre più codificato. Io non penso mai che la realtà abbia torto. Non puoi incolpare la realtà per essere ciò che è. Però la puoi piegare, la puoi fare tua, cercando di raccontare qualcosa che non sia stato già raccontato. Questa è ribellione.

Anche in politica può esserci una reazione talvolta disordinata. Ma c’è. Il giorno dell’anniversario della morte di Carlo Giuliani, su cui tu hai fatto un film, a Bologna si manifestava per Fakir.

Non ho mai pensato che i giovani fossero depoliticizzati. Penso per esempio che l'esito del referendum sia stato positivo con la vittoria del no e che il voto dei giovani sia stato determinante. C'è una cosa che mi commuove quando ne parlo.

Dicci pure.

Alla mia età è prezioso questo confronto. Per quel poco che posso, da parte mia, provo a ricevere le loro idee, ascoltare cosa hanno da dire. È difficile parlare in maniera generale, ma i giovani che ho incontrato sono qualificati, preparatissimi. Bisogna fare attenzione alla solitudine, all'isolamento. Bisogna fare massa, stare insieme, perché sennò ci si disgrega.

Nella miniserie che hai diretto insieme ad Enrico Maria Artale e David Evans, Django, New Babylon è una città in cui nessuno è escluso, ma accolto e libero. Anche in varie interviste hai parlato dell’importanza della comunità.

È la cosa più importante per me. Anche tornando al cinema: vediamo film e serie sul pc, un contenuto dietro l’altro. Ma da soli. Costruirsi delle comunità è politicamente e artisticamente la cosa più importante. Non so come si possa fare, però credo che sia fondamentale. Altrimenti l'umanità rischia di estinguersi. La solitudine ci uccide. Servono spazi in cui ritrovarsi, luoghi che oggi vengono sempre più spesso chiusi.

Questo cosa comporta?

È faticoso. Parlare di collettività sembra una cosa idilliaca, ma non è così.

È il bello della Mostra del cinema, uscire dalla sala e parlare con qualcuno.

Certo, perché tutti siamo troppo soli. È una cosa che va vista, riconosciuta e combattuta.