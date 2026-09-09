“Balcanica” alla Mostra del cinema di Venezia è meglio della (mala)politica: “Nel mio film con Matilda De Angelis abbiamo sfondato la barriera culturale”. Il regista Sorcinelli sulla rotta dei migranti afghani

Come lavori sull’aspetto linguistico?

Avevo un traduttore simultaneo, ma comunque mi chiedevo se la recitazione fosse quella giusta. Cercavo di arrivarci con il tono della voce, con la fisicità. Ho lasciato molto liberi gli attori, perché poi il dari, un lingua persiana diffusa in Afghanistan, è molto complicato. I nostri attori sono madrelingua, serviva adattarsi anche alle loro osservazioni.

Per un attore è una sfida importante.

Sì, molto potente. Matilda sul set era seguita da una dottoressa per delle indicazioni sulle scene più tecniche, di movimento, di pulizia. Solo che la dottoressa parlava solo serbo. E Matilda ha detto che, in qualche modo, le rispondeva in italiano. Ma si capivano magicamente. Abbiamo veramente sfondato quella barriera. Si può fare.

Come sei arrivato a pensare quella come luogo diciamo della tua storia.

Era essenziale girare veramente lungo la rotta. Siamo molto affezionati a quel luogo così selvaggio, ci restituiva ciò che cercavamo dal punto di vista visivo. Spazi ampi, boschi fitti, il fiume gigantesco con cui inizia il film. Lì c'è anche un vero centro di accoglienza per coloro che attraversano la rotta balcanica. Io non lo sapevo: non dico fosse un segno, ma ho ritenuto importante restare lì, coinvolgere quelle persone.