No, Matilda De Angelis (e Alessandro Cattelan): l'account finto del padre per insultare Adinolfi non fa ridere. Ma vi ricordate quando Chiara Ferragni venne ricoperta di insulti per il profillo fake della madre di Fedez?

Massimo della Pena, chi era costui? Per chi ha buona memoria, e un'età che permette di ricordare Facebook in pieno boom, un profilo che lasciava commenti sferzanti via social. Nell'anno del Signore 2026, ora che Facebook è invece in pieno declino, si scopre la vera identità del sagace utente: il padre di Matilda De Angelis.

Sono serviti Alessandro Cattelan, un podcast e un discreto numero di anni di distanza per raccontarlo: l'attrice e infatti, è stata ospite del suo podcast Supernova per presentare la terza stagione di La legge di Lidia Poët, la serie Netflix di cui è protagonista e lì, tra le risate generali, ha svelato che anni fa, il padre si dilettava a insultare persone sui social. Tra queste, chi lasciava commenti negativi sul conto della figlia e "tendenzialmente" Mario Adinolfi: e via di risate, di nuovo, con il padrone di casa assai divertito. Tutto mentre in sottofondo si sente qualcuno dire "Bello".

Intanto, per meglio comprendere il tenore dei commenti, la De Angelis aveva anche specificato che il profilo era stato chiuso svariate volte.

A conferma dello spasso generale poi, il passaggio incriminato dell'intervista si è meritato un reel, condiviso dall'account ufficiale di Supernova su Instagram al grido di "Massimo della Pena sei un eroe". Ma una volta, non eravamo tutti d'accordo che l'odio online andasse condannato? Oppure vale solo per quelli che ci stanno simpatici?