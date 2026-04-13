Intervista totale a Mario Adinolfi: “A chi mi accusa di essere violento rispondo che sono io che da anni subisco violenza da ‘Le Iene’. Il gesto del video? Lo rivendico. La mia reazione è legittimata dalla legge e dal vangelo”

In questi anni ci sono state conseguenze dell’azione persecutoria de "Le Iene" nei suoi confronti?

Hanno tentato di farmi radiare dall’albo dei giornalisti e l’ordine dei giornalisti, a cui sicuramente non siedono gli amici di Mario Adinolfi, in data 5 febbraio 2026 mi ha prosciolto da qualsiasi accusa. Questo è l’unico procedimento che sono riusciti a portare a termine e anche l’unico che sono riusciti a mancare. Anche il quotidiano “Il riformista”, che è un quotidiano di sinistra, ha scritto con chiarezza che il cosiddetto scoop delle Iene non torna, c’è qualcosa che non funziona.

Nel 2025 ha partecipato a "L’isola dei Famosi". Peraltro condotto da Veronica Gentili, che oggi conduce "Le Iene". Alla luce degli eventi recenti, si pente di quella partecipazione?

Non mi pento perché mi hanno ben pagato e io faccio questo di lavoro da 35 anni. L’ho fatto anche per altre motivazioni legate a mia figlia, chi ha seguito il reality lo sa. Non sputo nel piatto dove mangio, come dicono in molti. Io sono una persona che lavora, non sono nato figlio di ricchi. Come tutte le persone che lavorano fatturo le mie prestazioni ai miei datori di lavoro, tra cui anche Mediaset. Io non fatturo mai trenta denari: non vendo mai la verità, la dignità e la mia libertà. Sono l’unico giornalista italiano ad essersi schierato con Fabrizio Corona e contro un grande colosso che è Mediaset, perché tutti gli altri o sono stati pagati o sono pagati o saranno pagati o sperano di essere pagati dalla rete. Il MeToo LGBT esiste a Mediaset, eccome, così come il sistema Signorini. Quella roba lì è talmente esplicito che sia una violenza sessuale, che non potete raccontarci che il codice etico è stato rispettato da Mediaset e Endemol. Lo so pure io che per mandare me all’Isola dei famosi, hanno dovuto fare di corsa il casting per cercare un transessuale (Carli Tomassini) che equiparasse la mia posizione, come ci dovesse essere una sorta di par condicio tra un padre di famiglia e i transessuali. In quell’edizione del reality mi hanno messo tutti contro. Il primo giorno mi hanno nominato tutti. Mi si doveva distruggere. La finalità era che la mia immagine venisse distrutta lì: l’obeso di 227 kg, schifoso e messo nudo in condizioni impossibili dovevo essere distrutto dagli amici naufraghi che erano stati tutti indottrinati, alcuni lo hanno detto chiaramente: “Mi è stato detto che devo nominarti, devo colpirti”.

Però lei all’Isola è arrivato secondo e l’immagine che è venuta fuori dal programma è stata tutt’altro che negativa. Come se lo spiega?

Esatto. Probabilmente io l’ho tenuta in piedi quell’edizione dell’Isola e l’ho chiusa fino in fondo. Questa cosa per alcuni della lobby che mi volevano distruggere, è stata intollerabile. Io ritorno a luglio dal programma come personaggio più rilevante. Simona Ventura mi vuole per fare l’opinionista al Grande Fratello. Si parla di un mio posizionamento importante, con contratti importanti. E, guarda caso, il 29 agosto "Le Iene" cominciano a martellarmi, sempre tramite Filippo Roma.



Ma se Mediaset ha da sempre remato contro di lei, come si spiega il fatto che abbiano permesso l’emergere di una sua immagine positiva all’Isola?

Le quattro ore di diretta fanno la differenza. I piani di Mediaset sono andati in fumo: un’operazione che doveva demolirmi, io l’ho ribaltata. Loro pensavano che i ragazzini che avevano scelto ai casting potessero garantirgli il successo. Invece nessuno di loro ha retto, sono scappati dal programma perché erano smidollati. Dissi che quei ragazzi andavano educati e come ho educato loro lì, ho educato l’altro giorno Filippo Roma. Sull’isola li ho fatti fuori uno per uno: io sono come il cavaliere nero, come disse Gigi Proietti in una famosa barzelletta. Al televoto era difficile boicottarmi: io vincevo al 77% per cento. Inoltre, ho amato anche i miei nemici, tra cui Loredana Cannata che poi è diventata mia amica. Questo per dire che io non sono assolutamente un violento. Io sono un cattolico, io amo le persone e amo anche i miei nemici. Ma nell’amore, qualche volta, bisogna essere duri. A volte lo si è anche con i figli. Con Filippo Roma ho dovuto essere duro, anche se lui non c’entra niente. Roma è solo un cane che va a prendersi i croccantini: io non me la prendo col cane, me la prendo con i suoi padroni.