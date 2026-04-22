Dopo Silvia Salis e De Witte a Genova, a Ferrara il sindaco leghista sgancia la “bomba” con Marilyn Manson ospitato in un convento prima di un live

Un convento che ospita Marilyn Manson potrebbe, dunque, rappresentare una manifestazione concreta di questo principio cristiano, che invita a non escludere nessuno, nemmeno chi sembra essere l'antitesi della fede. Se la Chiesa è veramente il riflesso del messaggio di Cristo, che ha frequentato i peccatori e i marginalizzati, allora questa scelta potrebbe essere interpretata come un atto di grande accoglienza e di speranza per un mondo che spesso cerca di separarsi in base a differenze ideologiche. D’altronde “il convento è casa per chi ha la fede, ma può esserlo anche per chi la cerca”. Anche se non siamo molto sicuri che Manson la stia cercando, a occhio e croce.

Dall’altro lato, però, sorge un dubbio che non può essere ignorato: questo tipo di accoglienza è davvero in linea con i valori cristiani, o stiamo assistendo a una mossa troppo “fresca” da parte della Chiesa, che cerca di apparire moderna e al passo con i tempi? La scelta di ospitare Manson potrebbe, infatti, anche sembrare un tentativo di rimanere rilevanti e visibili, in modo da attrarre attenzione in un mondo in cui la religione e la spiritualità sembrano spesso sbiadire.

Accogliere un artista che ha fatto dell’anti-cristianesimo un marchio di fabbrica potrebbe sembrare una mossa calcolata per mostrare che la Chiesa è tollerante e inclusiva, quasi come se stesse cercando di essere in sintonia con le tendenze contemporanee. E se così fosse, si tratterebbe di un’operazione che si distanzia dal vero spirito del cristianesimo e si avvicina a una sorta di “marketing spirituale”. Non sarebbe la prima volta che la Chiesa, in nome di una presunta modernità, rischia di confondere l’essenza del messaggio evangelico con il bisogno di visibilità o di “coolness”.

La vera questione, quindi, non è tanto se Marilyn Manson meriti o meno di essere ospitato da un convento, quanto piuttosto se questa decisione sia davvero il frutto di un’autentica fede cristiana che crede nell’accoglienza e nel perdono, o se si tratti di una mossa per rimanere rilevanti in un mondo che cambia velocemente e che non sembra più in sintonia con la religione tradizionale.

Il rischio che la Chiesa corra, nel caso in cui questa ospitalità sia interpretata come una “sbandata” per stare al passo con i tempi, è quello di perderne la propria autenticità. Perché, se è vero che Cristo insegnava l’accoglienza universale, non è meno vero che la Chiesa ha sempre dovuto mantenere un’identità forte, radicata nei suoi valori fondamentali, senza piegarsi troppo ai desideri di adattamento a una società che cambia rapidamente.

In conclusione, l’incredibile colpo di scena di Marilyn Manson ospite in un convento non è solo un atto di provocazione nei suoi confronti, ma un vero e proprio test per la Chiesa. Accogliere un artista come lui, che ha fatto della blasfemia la sua bandiera, significa davvero seguire il messaggio cristiano di inclusività, o rappresenta il tentativo di risultare giovani e freschi in un mondo che ha messo in discussione la fede tradizionale? La risposta potrebbe essere più complicata di quanto sembri. Quello che è certo è che ogni mossa che la Chiesa compie - da sempre nella storia - viene osservata sotto la lente di ingrandimento, ma questa è davvero rivoluzionaria. E se il convento accoglie Marilyn Manson, viene da chiedersi: è lui che sta cercando redenzione o è la Chiesa che vuole redimersi a tutti i costi dalle etichette di bigottismo?

Nel frattempo, tra ipotesi varie, da questa storia a trarne maggiore giovamento è il sindaco di Ferrara che gongola per la trovata che farà discutere più di qualsivoglia dj set gettonatissimo.