Dolly Parton è morta ma vivrà per sempre nelle serie tv che hanno fatto grande l’adolescenza di più generazioni; da “Stranger Things” a “Gilmore Girls”

E ancora, la musica di Dolly trova spazio anche in The Office (US). La voce di Dolly Parton compare nella seconda stagione, episodio nove, E-mail Surveillance. Durante la festa a casa di Jim, Michael Scott si presenta nonostante non fosse stato invitato e finisce al karaoke. Sceglie Islands in the Stream - ancora una volta, come in Stranger Things -, il celebre duetto di Parton con Rogers viene scelto da Michael, che comincia a cantare anche la parte di Dolly, finché Jim si unisce a lui. La scena racconta soprattutto il tentativo di Michael di sentirsi incluso nella festa e, allo stesso tempo, il momento di complicità che Jim gli concede nonostante avesse cercato di tenerlo fuori dalla serata. La scelta del brano sembra inappropriata all’apparenza, invece è proprio l’inadeguatezza che vuole narrare. Si tratta di un duetto romantico, completamente fuori luogo con il contesto. Ma Michael è proprio così che si sente: fuori luogo. La concessione che Jim gli concede unendosi a lui descrive un momento di inaspettata solidarietà, in cui la musica di Dolly Parton si inserisce perfettamente.

Anche in The Orville c’è spazio per “The Queen of Nashville”. L’episodio è il dodicesimo, Sanctuary, della seconda stagione. La canzone è 9 to 5. Ed fa ascoltare la canzone a Heveena, la carismatica leader delle donne Moclan che hanno trovato rifugio su un pianeta segreto. Il brano la colpisce profondamente e Heveena decide di farne il simbolo musicale della loro ribellione e della battaglia per i propri diritti. E qui Parton diventa ciò che è: simbolo dell’emancipazione femminile, riscatto per chi si sente sfruttato.Nella stessa serie, episodio otto, Midnight Blue, la canzone ritorna quando Kelly, Bortus e Topa incontrano Heveena. Lì Dolly Parton smette di essere solo un simbolo e diventa personaggio, perché appare nell'episodio, seppur nell'Environmental Simulator. E qui interpreta un altro suo brano: Try.



C’è poi anche la serie The Handmaid’s Tale che sceglie la musica di Dolly Parton, che si inserisce in un momento di forte contrasto della quinta stagione, episodio uno, Morning. La canzone è Gettin’ Happy e accompagna la scena della colazione di June con le altre donne in una tavola calda, dopo la morte di Fred Waterford. June è ancora sporca del suo sangue, mentre le donne mangiano e commentano la morte di Fred. Una canzone così solare in un momento così macabro viene scelta per raccontare l’uccisione come una liberazione dalle persecuzioni di Waterford.

Anche in GLOW, a un certo punto, entra la musica della regina e anche qui arriva in un momento che parla di libertà e di possibilità di ricominciare. L’episodio è il sesto della terza stagione, Outward Bound. La canzone scelta è Light of a Clear Blue Morning e la scena racconta le protagoniste che affrontano una fase di cambiamento. Ruth pensa alle sue scelte per il futuro dello show. La scena e il brano sono perfettamente coerenti. È la stessa Dolly che l’aveva scritto come una sorta di “canzone di liberazione”, legata a un periodo di forte cambiamento personale e professionale.