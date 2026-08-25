Sangue, sesso e desiderio: Camp Miasma è uno slasher colto e popolare, si ride parecchio e si riflette ancora di più

Perché Camp Miasma parla innanzitutto di carne e liquidi. Cioè, banalmente e meravigliosamente, di quello che siamo. Corpi che desiderano altri corpi, che sanguinano, sudano, godono, invecchiano e muoiono. E in fondo sesso e morte non sono mai stati così distanti come vorremmo credere, tanto che esiste un’espressione francese meravigliosa per raccontarne la vicinanza: “la petite mort”, la piccola morte, diventata sinonimo dell’orgasmo, di quell’istante in cui il piacere coincide quasi con una momentanea dissoluzione del sé. In “Camp Miasma” questa parentela diventa letterale, visiva, persino comica: si gode e si muore, il corpo produce piacere e sangue, l’orgasmo e la morte finiscono continuamente per guardarsi negli occhi. È la vecchia regola dello slasher, certo, quella per cui chi fa sesso è spesso destinato a finire sotto la lama del killer, ma qui diventa qualcosa di più profondo: sesso e morte sono due esperienze che ci riportano violentemente alla nostra natura di corpi. Ed è proprio lì, tra desiderio e annientamento, tra “petite mort” e morte vera e propria, che Schoenbrun trova il cuore più carnale del suo film.

Da qui nasce anche il rapporto tra Kris e Billy, forse la cosa più interessante dell’intero film: due generazioni che si osservano, si studiano, talvolta quasi non si comprendono, e che hanno imparato a pensare la vita, le relazioni e soprattutto il desiderio attraverso alfabeti differenti. La distanza generazionale diventa così anche distanza cinematografica: da una parte il vecchio slasher sporco, carnale, exploitation, dall’altra uno sguardo contemporaneo molto più consapevole della rappresentazione e delle sue implicazioni. Due modi differenti di intendere il sesso, di parlarne e soprattutto di viverlo. Nel mezzo rimane però il corpo. Quello non cambia mai. E Schoenbrun questo corpo lo filma divertendosi, costruendo un immaginario cinematografico che pesca ovunque senza trasformarsi mai in un semplice giochino citazionista. C’è un mostro che nella sua fisicità e nella sua presenza richiama inevitabilmente il Pyramid Head di “Silent Hill 2”, mentre l’insistenza sullo sguardo, e soprattutto su quell’occhio verde che diventa quasi un’immagine-feticcio, sembra trascinarsi dietro qualcosa dello sguardo sporco, malato e terminale di “Non aprite quella porta”. Poi ancora il cinema Z, lo slasher anni Ottanta, il body horror, il melodramma hollywoodiano e quel sangue cartoonesco alla Sam Raimi che schizza dappertutto e rende la morte contemporaneamente repellente e irresistibilmente divertente. Tutto finisce dentro lo stesso calderone, ma sorprendentemente quasi tutto rimane leggibile.



Anche perché dietro sesso e sangue c’è un altro mostro, molto meno pittoresco: l’industria cinematografica. La necessità di riesumare continuamente proprietà intellettuali, sequel, reboot e franchise morti da decenni diventa parte integrante del discorso di Schoenbrun. Camp Miasma deve tornare perché Camp Miasma è un marchio, e un marchio non può davvero morire finché esiste qualcuno disposto a monetizzarne il cadavere. E anche qui ritorna la final girl: persino la sopravvissuta può essere riesumata, rimessa davanti alla macchina da presa e trasformata nuovamente in immagine. Chi possiede allora quell’immagine? Chi decide cosa deve rappresentare? E soprattutto quanto di noi appartiene davvero a noi stessi e quanto invece alla maniera in cui gli altri hanno imparato a guardarci? Non tutto, va detto, funziona con la stessa precisione. Nella seconda parte Camp Miasma tira un po’ troppo la corda, alcuni passaggi risultano più stiracchiati del necessario e soprattutto Schoenbrun finisce talvolta per insistere sui propri temi anche quando erano già arrivati chiarissimi allo spettatore. È il rischio di un film che ha moltissime cose da dire e che, innamorato delle proprie intuizioni, ogni tanto sente il bisogno di sottolinearle ancora una volta. Qualche momento perde così quella leggerezza feroce che rende irresistibile soprattutto la prima parte. Eppure il film si tiene. Eccome se si tiene. Perché dietro l’accumulo, il sangue a profusione, le citazioni e la deliberata assurdità rimane qualcosa di sorprendentemente semplice e umano: il desiderio di stare bene dentro il proprio corpo e di riuscire finalmente a desiderare senza avere paura del proprio desiderio. “Teenage Sex and Death at Camp Miasma” riesce così nella cosa forse più difficile per un horror che vuole essere anche metacinema: far ridere, intrattenere e contemporaneamente lasciare qualcosa su cui riflettere una volta usciti dalla sala.

Alla fine Schoenbrun sembra dirci che forse sesso e morte sono sempre stati così vicini nel cinema perché entrambi ci ricordano, in maniera brutalmente concreta, di possedere un corpo. E la final girl, quella che per definizione dovrebbe sopravvivere al sesso e alla morte degli altri, diventa allora il personaggio perfetto per raccontarlo. Ma soprattutto il desiderio non arriva alla fine di questo percorso come una risposta: è il movimento stesso attraverso cui Kris cambia, si produce e quasi si riscrive. Un’autopoiesi del desiderio, appunto, carnale prima ancora che teorica. Quel corpo può essere guardato, desiderato, trasformato, ferito, raccontato, rappresentato e infine riappropriato. Camp Miasma parla di tutto questo ricoprendolo di sangue, sesso, cinema Z, Sam Raimi e final girl. E soprattutto ha l’intelligenza di non prendersi mai troppo sul serio mentre lo fa. La morte ti fa bella? Forse. Il sesso, almeno qui, ti fa qualcosa di molto più importante: contenta.