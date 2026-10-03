Intervista totale a Wanna Marchi e Stefania Nobile dopo il premio in Campidoglio: “Le polemiche? Compratevi il Maalox”. E ci regalano un'esclusiva: “Abbiamo vinto 2.000 euro in libri, li doneremo al carcere di San Vittore”

Abbiamo visto che avete apprezzato le parole di Aurelio Picca. Lui vi ha difese, mentre oggi molti intellettuali vi danno addosso per questa premiazione in Campidoglio. Vi aspettavate questo clamore? Il vostro intento era anche un po’ quello di scandalizzare?

Assolutamente no. Noi abbiamo ricevuto un premio e ci siamo recate in Campidoglio per ritirarlo. Credo che di problemi in Italia ce ne siano tanti, però a noi fa piacere. Suscitò lo stesso clamore la serie Netflix, Wanna: tutto il mondo si indignò allo stesso identico modo; è stata tra le serie più viste su Netflix nel mondo. Quindi chissà che anche i nostri libri non siano tra i più venduti al mondo! Poi per i cosiddetti haters, che in realtà sono persone che vorrebbero avere la vita di quelli che insultano: meno male che ci sono il Maalox e il Gaviscon!

Vi hanno accusate di non essere “donne di cultura”. Cos’è per voi la cultura e perché ha anche a che fare con voi?

Devi sapere che mia mamma ha la quinta elementare e io la terza media. Ma mia mamma è la storia della televisione commerciale, possono dire ciò che vogliono ma questo è. Oggi tutto il mondo dimagrisce iniettandosi un medicinale che nasce come cura per il diabete e nessuno si scandalizza. Mia mamma vendeva uno scioglipancia, che è una crema: al massimo poteva non essere efficace, ma sicuramente non poteva causare né cecità né altro. Il punto è che gli ignoranti, quelli che hanno studiato – che io ritengo essere i veri ignoranti, ossia la vera piaga di questo Paese: gli intellettuali, i radical chic ecc. – non capiscono come due donne come me e mia mamma, con la quinta elementare e la terza media, possano aver creato degli imperi. E ogni volta che ci buttano giù come un castello di carte, noi ne facciamo uno più bello: è questo che dà loro fastidio. Per noi la cultura è la vita. Ogni storia è la vita. La cultura è la storia di un contadino che tramanda le sue capacità, è l’artista, lo scienziato, il poeta: qualunque cosa è cultura. Alda Merini era accusata di essere pazza, eppure ha fatto tanta cultura. Io in carcere ho fatto la bibliotecaria e insegnavo ad almeno cinquanta persone a leggere e a scrivere, perché erano completamente analfabete. Me ne devo vergognare? Questa è o no cultura?

Il vero scandalo è scoppiato per la concessione della Sala della Protomoteca in Campidoglio. Qual è la vostra opinione in merito?

Io credo che sia vergognoso, per un Paese che si professa democratico e libero, sostenere che due persone pregiudicate non possano entrare in Campidoglio. Questo è il Paese più tremendo, più razzista, più classista e più schifoso nel quale io abbia vissuto, e ho vissuto in tanti posti del mondo. L’Albania, che è un Paese che viene da un regime tremendo, è di una libertà assoluta. Non esistono né pregiudizio né cattiveria.

WANNA: Io quando arrivo in Albania mi sento a casa, amo l’Albania e sarei pronta a dare la vita per tutti gli albanesi. Appena mia figlia sarà in grado di farlo, noi ce ne andremo a vivere lì.