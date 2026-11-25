In mezzo a questo annichilimento del colore e delle personalità, ci è rimasto solo Francesco Totti. E allora io, mentre ieri sera lo guardavo a Belve, pensavo: forse Francesco Totti è l’unico a cui siamo disposti a perdonare il politicamente scorretto. Invece stamattina scorro sui social e mi rendo conto che non è così, neanche lui si salva dai moralisti dell’ultimo minuto.

La verità è che sentire Totti che dice “cose stonate” su Rai 2 ci fa ancora sperare: forse la società non è malata del tutto, qualcosa di sano e genuino è rimasto. Lui è quello che giura di non aver pubblicato su Instagram una foto in costume con sullo sfondo i Faraglioni, perché quasi sicuramente gliel’ha scattata davvero qualcun altro e ha deciso di pubblicarla sul suo profilo a sua insaputa. E ci crediamo: Totti è l’anti-Ferragni, se ne sbatte di controllare la narrazione.

Non si è mai scusato pubblicamente per il tradimento a Ilary, in fondo che cosa ci deve? Non è mica l’ex concorrente del Grande Fratello che va a confessare i suoi peccati alla Toffanin a Verissimo. Stiamo parlando di una leggenda del calcio che è diventato quello che è, non solo per il suo talento sul campo, ma anche per questa personalità che oggi appare peculiare perché siamo totalmente disabituati all’imperfezione e alla battuta fuori copione. La normalità ci appare anormale: quanti lavaggi del cervello ci sono voluti per arrivare a tanto? Totti, invece, di tutta questa coltre di giudizi che siamo pronti a muovergli, se ne sbatte altamente: è un sospiro di libertà nel regime autoritario del moralismo che ci impone sempre qualcun altro.