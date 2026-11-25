Cosa c’è di più vicino alla tolleranza che essere tolleranti con gli intolleranti? Non stiamo parlando di Gesù Cristo, bensì del capitano dei capitani: Francesco Totti, che di parabole ne ha scritte altrettante e ieri a Belve non ha smesso di regalare perle e paradossi sui quali vale la pena soffermarsi e riflettere. La tv deve essere davvero invecchiata male, se pure un’intervista dove il Pupone fa il Pupone desta tanta indignazione sui social. Viene da pensare a quanto ci abbiano disabituati al pensiero fuori dal coro.
La frase incriminata del capitano è una: “Io rispetto gli omofobi”. Una in formissima Francesca Fagnani prova a salvare Totti in corner, sperando nella sua ammissione di ignoranza del termine. Invece Totti lo sa bene cosa vuol dire “omofobia”, anche se ad alcuni sul web rimane il dubbio. Forse perché non ci piace credere che il capitano rispetti gli omofobi, stona. Ci aspettiamo che i personaggi come lui rispondano a un copione ben preciso, allineandosi a quella serie di frasi fatte che si sprecano sul piccolo schermo. Ma lui è Francesco Totti e voi non siete un cazzo.
LGBTQIA+: “Che è er telefonino? Non so tecnologico”
Ebbene sì, Francesco Totti rispetta gli omofobi. Ma cosa vuol dire accettare questa ammissione? Che siamo d’accordo con lui o che semplicemente rispettiamo la libertà di dire qualcosa di biasimabile? Il punto è che da Totti non possiamo aspettarci che ci reciti la filastrocca su cosa è giusto e cos'è sbagliato. Nemmeno lui si è mai atteggiato a santo o ad influencer che vuole cambiare il mondo a colpi di slogan. Francesco Totti fa Francesco Totti, allora da lui ti aspetti pure la battuta sull’acronimo LGBTQIA+ (“Che è er telefonino?” o “Non fa parte de me”), fatta con tempi comici da standing ovation. E indovinate? Qualcuno si è offeso pure per quella. Come se conoscere perfettamente il significato di un acronimo corrispondesse necessariamente a rispettare un’intera comunità. Ma quanto ci siamo “radicalchicchizzati”?
L'ironia da cinepanettone in salsa zaloniana
Non a caso, Totti ammette il desiderio di voler partecipare a un cinepanettone. E lì ce lo vedremmo benissimo. Peccato che il politicamente corretto abbia rottamato pure i cinepanettoni. Abbiamo preferito rinunciare all’incredibile talento di Christian De Sica, perché ridere di certe cose è diventato peccato mortale: guai a passare dal tribunale dei social. E allora meglio indignarci per ogni battuta che non rispetta il copione che ci hanno imposto, senza neanche passare dal filtro del proprio senso critico: allinearsi, allinearsi sempre.
Come se scherzare su qualcosa volesse dire mancare di rispetto a qualcuno. Oggi si offendono tutti. Si offendono persino se non usiamo quell’orribile schwa o l’asterisco alla fine di ogni parola. Tutto deve essere neutro, appiattito e omologato.
Non vi sarete mica offesi anche per l’ironia sulla visita alla prostata? Pure Totti, mentre ci scherzava su con Fagnani, ha commentato annoiato: “Ora diranno che sono contro le visite”. Prevedibile. Ma la scena di lui che viene portato dall’urologo con l’inganno e che si sente infilare er ditone a sangue freddo è lo spin off di Buen Camino che viene bene al primo ciak: impagabile. Certe cose bisogna saperle raccontare e chi meglio di lui? Un suo film al cinema farebbe impallidire pure Zalone.
Totti è l'anti Ferragni
In mezzo a questo annichilimento del colore e delle personalità, ci è rimasto solo Francesco Totti. E allora io, mentre ieri sera lo guardavo a Belve, pensavo: forse Francesco Totti è l’unico a cui siamo disposti a perdonare il politicamente scorretto. Invece stamattina scorro sui social e mi rendo conto che non è così, neanche lui si salva dai moralisti dell’ultimo minuto.
La verità è che sentire Totti che dice “cose stonate” su Rai 2 ci fa ancora sperare: forse la società non è malata del tutto, qualcosa di sano e genuino è rimasto. Lui è quello che giura di non aver pubblicato su Instagram una foto in costume con sullo sfondo i Faraglioni, perché quasi sicuramente gliel’ha scattata davvero qualcun altro e ha deciso di pubblicarla sul suo profilo a sua insaputa. E ci crediamo: Totti è l’anti-Ferragni, se ne sbatte di controllare la narrazione.
Non si è mai scusato pubblicamente per il tradimento a Ilary, in fondo che cosa ci deve? Non è mica l’ex concorrente del Grande Fratello che va a confessare i suoi peccati alla Toffanin a Verissimo. Stiamo parlando di una leggenda del calcio che è diventato quello che è, non solo per il suo talento sul campo, ma anche per questa personalità che oggi appare peculiare perché siamo totalmente disabituati all’imperfezione e alla battuta fuori copione. La normalità ci appare anormale: quanti lavaggi del cervello ci sono voluti per arrivare a tanto? Totti, invece, di tutta questa coltre di giudizi che siamo pronti a muovergli, se ne sbatte altamente: è un sospiro di libertà nel regime autoritario del moralismo che ci impone sempre qualcun altro.
Che poi, cosa vuol dire rispettare gli omofobi provando a interpretare il Totti-pensiero? Non vuol dire altro che: sticazzi. O vivi e lascia vivere, leggetelo pure come preferite. Francesco Totti vive così, nella dimensione dello “sticazzi”, e non si è fatto scalfire dalle narrazioni preimpostate che il mondo dello spettacolo impone a tutti. Questo è rivoluzionario, piaccia o no. D'altronde, mica lui o qualcun altro vi suggeriscono di prenderlo come esempio. Sarebbe anche l'ora di smetterla di cercare di rendere chiunque esemplare. Il capitano eterno della magica Roma non vive affatto nel Medioevo, ma nel Tremila.
E allora, anche se non siamo d’accordo con lui, non possiamo far altro che inchinarci e... rispettarlo. Anche se, pensandoci bene, chi lo avrebbe mai detto che nel 2026, nell’era del volemose bene, dovesse essere er Pupone ad insegnarci cos’è la tolleranza e la libertà di esprimere un’opinione fuori dal comune? Lui stesso commenterebbe incredulo: “Speravo de morì prima”.