Jonny Greenwood che canta in Israele (come Nick Cave) è una lezione di libertà di chi non si piega alla “polizia etica”

Vi siete accorti che sui social da un po’ di tempo pattuglia una nuova volante delle forze dell’ordine? È la polizia etica e il suo appostamento preferito è esattamente sotto il palco. Intendiamoci: un palco non è un’isola felice fuori dal mondo o una bolla di neutralità, non deve esserlo. Pretesa legittima, quella di chiedere a chi ha un microfono in mano di esporsi sulle grandi questioni del nostro tempo. Ma trasformare l'arte in un tribunale permanente, dove la musica non si ascolta più se prima l'artista non ha superato l'esame di conformismo ideologico, è tutt'altra storia. Se ti allinei bene, altrimenti la condanna è già scritta: o sei un genocida o sei un venduto. Capiamoci: in certi casi è davvero così; la scorciatoia opportunista o la marchetta di regime esistono eccome. Ma proprio per evitare di cadere nel solito qualunquismo da tifoseria, occorre smettere di misurare tutto con lo stesso metro. Per capire chi sta davvero difendendo la libertà dell'arte e chi invece sta solo facendo propaganda, bisogna analizzare i casi singoli, storia per storia. Superando la superficialità con cui troppo spesso liquidiamo la complessità del reale.
Quella che chiameremo “polizia etica del rock” è guidata da storici inquisitori da tastiera come Roger Waters dei Pink Floyd, pronto a sventolare il manganello morale contro chiunque rifiuti di trasformare le proprie canzoni in un’arma di propaganda. Waters ha recentemente aggredito Nick Cave a colpi di Nick “Fucking” Cave, pretendendo che chiedesse scusa in ginocchio per aver sostenuto che boicottare i concerti a Tel Aviv punisce solo i fan e non sfiora i palazzi del potere. Ma la vera lezione su cosa significhi fare musica al giorno d'oggi l'ha data Jonny Greenwood, concordando indirettamente con Cave. Il chitarrista dei Radiohead è tornato a esibirsi a Gerusalemme insieme all'artista israeliano Dudu Tassa, sfidando a testa alta la gogna del movimento BDS. E di fronte alle accuse di complicità col regime, Greenwood ha smontato con una frase l'intero baraccone dell'attivismo da salotto: “Cancellare la musica è come togliere i libri dagli scaffali”. Una presa di posizione chiara, che rifiuta la logica del rogo culturale. E le ragioni di Greenwood sono lucidissime, oltre che incontestabili sul piano intellettuale.
Prima di tutto, Greenwood non è e non è mai stato un cortigiano di Benjamin Netanyahu: vive in Israele con la famiglia, partecipa alle manifestazioni della sinistra contro il governo e non ha mai nascosto il suo disprezzo per le politiche di Netanyahu. Quindi non si può dire che le sue dichiarazioni - e annesse decisioni - derivino da una sudditanza al regime. Allo stesso tempo, però, Greenwood rifiuta la scemenza del “non suono per voi stronzi a causa del governo”. Il suo progetto con Dudu Tassa, Jarak Qaribak (Il tuo vicino è tuo amico), è la dimostrazione pratica di cosa sia l'integrazione vera. Una band che mette insieme musicisti e brani siriani, libanesi, kuwaitiani, iracheni ed ebrei. Unire ciò che la geopolitica spezza. Considerare questo “appropriazione culturale” - come vaneggia il BDS - significa avere il cervello occultato dall'odio ideologico. E, paradossalmente, vuol dire assecondare l’intento del governo israeliano. Greenwood ha colto la trappola del boicottaggio selvaggio e ha deciso di scansarla.
Come ha spiegato lo stesso chitarrista, isolare un Paese sul piano culturale regala al suo governo l'alibi perfetto per la narrazione vittimistica: “Visto? Il mondo intero ci odia, quindi siamo autorizzati a fare esattamente quello che vogliamo”. Una deriva che isola il popolo di Israele e che risulta ben più pericolosa di un concerto dal vivo. Greenwood ci insegna come mandare a fanculo il pensiero dicotomico e gli schieramenti a priori. Ci insegna a comprendere che una stessa scelta fatta da due persone diverse può avere motivazioni totalmente differenti. Pertanto, chi associa la scelta di Greenwood a quella di Boy George sbaglia di grosso: c’è un'enorme divergenza ideologica. Tra loro va tracciata una linea di demarcazione molto netta.
Un conto è il gesto di Jonny Greenwood - o la posizione intellettuale di Nick Cave -, guidato dalla salvaguardia dell'espressione artistica e dall'indipendenza di pensiero, nonché da progetti di integrazione vera come Jarak Qaribak. Greenwood non ha chiesto endorsement alle istituzioni. Un altro conto, del tutto opposto, è la posizione di Boy George. L'icona pop non si è limitato ad andare a Tel Aviv per cantare davanti alla sua gente, ha scelto la corsia dell'allineamento istituzionale, facendosi fotografare in incontri ufficiali a braccetto con il presidente israeliano Isaac Herzog, incassando cachet per maxi-eventi propagandistici e trasformando la sua presenza in un'operazione di restyling d'immagine per l'establishment in carica. Qui la musica cessa di essere ponte tra i popoli e diventa una valuta di scambio vera e propria. Qui la musica smette di unire e si trasforma in marchetta di regime. Se passi dal suonare per la gente al farti stringere la mano dalla politica durante un conflitto, stai facendo propaganda di Stato, che tu ne sia consapevole o meno.
Un’altra sfumatura ancora diversa è quella incarnata di recente da Ed Sheeran. Se Boy George sceglie l'allineamento istituzionale e Greenwood la resistenza culturale complessa, Sheeran rappresenta la via del cerchiobottismo da business. Di fronte alla tempesta geopolitica e alle pressioni dei boicottaggi, il cantautore britannico aveva scelto di rifugiarsi nell'ansia da prestazione dei dipartimenti di marketing, con tanto di dichiarazioni democristiane da ufficio stampa paraculo. Mentre la gestione del tour finiva per estromettere Macklemore a causa delle sue aperte prese di posizione pro-Palestina.
Questo comportamento coincide con il terrore di perdere contratti o dividere il pubblico. Un atteggiamento che non ha nulla a che vedere con la difesa della cultura rivendicata da Greenwood e Cave, ma che dimostra solo la totale neutralizzazione dell'artista trasformato in un brand che non può permettersi di perdere clienti. Ecco perché mettere nello stesso calderone la resistenza culturale e apolitica di Greenwood e l'opportunismo istituzionale di Boy George o la neutralizzazione di Ed Sheeran è un errore analitico da tifosi della domenica. Significa non voler vedere la differenza tra chi difende la libertà dell'arte, chi si presta a fare da passerella alla politica e chi teme semplicemente di prendere una posizione.
Chi oggi pretende la censura preventiva non sta aiutando la causa della pace, ma sta togliendo libri dagli scaffali, con un rogo ideologico alla volta. E mentre gli ayatollah del politicamente corretto continuano a sbraitare sui social, Greenwood e Cave ci ricordano che la musica serve a rompere i muri, non a costruirli. E per questo, non c'è proprio nulla di cui chiedere scusa. Anzi, Greenwood - così come Cave - andrebbero ringraziati.
La maturità dell’approccio di Greenwood la si legge persino nella gestione interna ai Radiohead. Prima del tour di reunion, Thom Yorke ha chiarito che la band in quanto tale non avrebbe fatto date in Israele, ma ha aggiunto con totale rispetto verso il compagno: “Jonny ha radici lì, ha una storia lì, quindi capisco”. Com’è noto, Greenwood è sposato con Sharona Katan, di origini israeliane. Nelle parole di Yorke non ci sono processi alle intenzioni, ma solo rispetto dell'individuo e della sua complessità. I Radiohead sanno ancora darci lezioni e non solo di rock.