Jonny Greenwood che canta in Israele (come Nick Cave) è una lezione di libertà di chi non si piega alla “polizia etica”

Un conto è il gesto di Jonny Greenwood - o la posizione intellettuale di Nick Cave -, guidato dalla salvaguardia dell'espressione artistica e dall'indipendenza di pensiero, nonché da progetti di integrazione vera come Jarak Qaribak. Greenwood non ha chiesto endorsement alle istituzioni. Un altro conto, del tutto opposto, è la posizione di Boy George. L'icona pop non si è limitato ad andare a Tel Aviv per cantare davanti alla sua gente, ha scelto la corsia dell'allineamento istituzionale, facendosi fotografare in incontri ufficiali a braccetto con il presidente israeliano Isaac Herzog, incassando cachet per maxi-eventi propagandistici e trasformando la sua presenza in un'operazione di restyling d'immagine per l'establishment in carica. Qui la musica cessa di essere ponte tra i popoli e diventa una valuta di scambio vera e propria. Qui la musica smette di unire e si trasforma in marchetta di regime. Se passi dal suonare per la gente al farti stringere la mano dalla politica durante un conflitto, stai facendo propaganda di Stato, che tu ne sia consapevole o meno.

Un’altra sfumatura ancora diversa è quella incarnata di recente da Ed Sheeran. Se Boy George sceglie l'allineamento istituzionale e Greenwood la resistenza culturale complessa, Sheeran rappresenta la via del cerchiobottismo da business. Di fronte alla tempesta geopolitica e alle pressioni dei boicottaggi, il cantautore britannico aveva scelto di rifugiarsi nell'ansia da prestazione dei dipartimenti di marketing, con tanto di dichiarazioni democristiane da ufficio stampa paraculo. Mentre la gestione del tour finiva per estromettere Macklemore a causa delle sue aperte prese di posizione pro-Palestina.

Questo comportamento coincide con il terrore di perdere contratti o dividere il pubblico. Un atteggiamento che non ha nulla a che vedere con la difesa della cultura rivendicata da Greenwood e Cave, ma che dimostra solo la totale neutralizzazione dell'artista trasformato in un brand che non può permettersi di perdere clienti. Ecco perché mettere nello stesso calderone la resistenza culturale e apolitica di Greenwood e l'opportunismo istituzionale di Boy George o la neutralizzazione di Ed Sheeran è un errore analitico da tifosi della domenica. Significa non voler vedere la differenza tra chi difende la libertà dell'arte, chi si presta a fare da passerella alla politica e chi teme semplicemente di prendere una posizione.