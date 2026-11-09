Il caos Israele spiegato facile: chi è Gadi Eisenkot e perché siamo ancora lontani dal capire cosa succederà (anche a Gaza). E quale sarà il destino di Netanyahu?

Domenica 8 novembre, nella residenza presidenziale di Gerusalemme, Isaac Herzog ha consegnato a Gadi Eisenkot l'incarico di formare il nuovo governo israeliano. È la prima volta dal 2021 che il mandato non va a Benjamin Netanyahu. Ma chi si affretta a scrivere che "l'era Netanyahu è finita" rischia di sbagliare: Eisenkot ha in mano 67 “raccomandazioni” (hamlatzot, cioè deputato che lo indicano come candidato premier) e nessuna maggioranza. E la distanza tra queste due cose è esattamente lo spazio in cui si deciderà il futuro di Israele, di Gaza e del premier più longevo della storia del Paese.
Cosa è successo
Il 27 ottobre Israele ha eletto la 26ª Knesset. È stato il primo voto tenuto alla scadenza naturale della legislatura dal 1988, con un'affluenza del 77,9% (5.716.665 votanti), la più alta da decenni.
I risultati definitivi, pubblicati dal Comitato elettorale centrale il 30 ottobre e trasmessi al presidente il 4 novembre, sono questi. La destra di Netanyahu ha 53 seggi, contro i 68 su cui poggiava il governo uscente. Il cosiddetto "blocco del cambiamento" guidato da Eisenkot ne ha 48. I due partiti arabi ne hanno 19, il numero più alto di deputati eletti in liste arabe dalla fondazione dello Stato. Nessuno arriva a 61, la soglia della maggioranza.
Il dato politico più duro per Netanyahu è nei voti, non nei seggi. Secondo l'analisi di Ynet, il suo blocco è passato dal 48,38% del 2022 al 42,1%: il Likud ha guadagnato appena 83mila voti mentre i votanti crescevano di quasi il 20%. Shas, il partito ultraortodosso sefardita, è sceso dall'8,25% al 5,26%, il peggior risultato dal 1992.
La notte elettorale si è subito trasformata in uno scontro sulla legittimità del voto. Il Likud ha parlato di elezioni "rubate", sostenendo che il Qatar avrebbe finanziato la mobilitazione dell'elettorato arabo. Il presidente del Comitato elettorale, il giudice della Corte suprema Noam Sohlberg, ha chiesto allo Shin Bet di indagare su possibili interferenze straniere (si parla di Qatar e Turchia), mentre la polizia indaga separatamente su un presunto caso di compravendita di voti attribuito ad attivisti di Ra'am. Ma lo stesso Comitato ha stabilito che il voto si è svolto regolarmente e che non c'è base per parlare di interferenze sistematiche; la polizia ha detto di non avere elementi su brogli diffusi. Lo Shin Bet ha precisato che l'indagine nasce da sua intelligence, non da segnalazioni di partito, e che non ha ancora conclusioni. Mansour Abbas ha negato ogni coinvolgimento.
Nelle consultazioni di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, Eisenkot ha raccolto 67 raccomandazioni (i 48 dell'opposizione più i 19 arabi), Netanyahu 46 (i 53 del suo blocco meno i 7 di UTJ, che non ha indicato nessuno). Da qui l'incarico. Ora Eisenkot ha 28 giorni, prorogabili di altri 14: la scadenza ultima cade intorno a metà dicembre. Nel frattempo Netanyahu resta primo ministro, e la nuova Knesset giura domani, 10 novembre.
Chi è Gadi Eisenkot
Nato a Tiberiade il 19 maggio 1960 da una famiglia di ebrei marocchini emigrati da Safi, cresciuto a Eilat, Eisenkot appartiene al mondo mizrahi, cioè a quella parte di Israele che da decenni costituisce la base sociale del Likud. È un dettaglio biografico che pesa politicamente: non è il generale ashkenazita di Tel Aviv che la destra ha imparato a raccontare come "élite".
Nel 1978 Entra nella brigata Golani e la comanderà nel 1997-98. È poi segretario militare dei primi ministri Ehud Barak e Ariel Sharon, capo della Direzione operazioni durante la guerra del Libano del 2006, comandante del fronte Nord fino al 2010, vice capo di Stato maggiore e infine, dal 2015 al 2019, 21° capo di Stato maggiore dell'IDF. A sceglierlo fu proprio Netanyahu.
Il suo nome è legato soprattutto alla "dottrina Dahiya", dal quartiere sciita di Beirut sede di Hezbollah raso al suolo nel 2006. In un'intervista a Yedioth Ahronoth del 2008 Eisenkot la riassunse così: ciò che è successo a Dahiya accadrà in ogni villaggio da cui si spara su Israele. Significa uso deliberatamente sproporzionato della forza contro le infrastrutture civili usate dal nemico, per ottenere deterrenza. La missione Onu sul conflitto di Gaza del 2009 la citò più volte; i critici la considerano una violazione del diritto umanitario. Eisenkot non l'ha mai rinnegata: secondo l'Institute for Middle East Understanding, a marzo 2026 ha scritto che quella dottrina "non è mai stata così attuale" per il Libano.
C'è però anche l'altro lato. Nel 2016, nel caso del soldato Elor Azaria, che aveva ucciso un assalitore palestinese già neutralizzato a Hebron, Eisenkot sostenne il processo militare contro le pressioni della destra e dello stesso Netanyahu, in nome della disciplina e dell'etica dell'esercito. E si oppose alle punizioni collettive dei palestinesi.
Nel 2022 entra alla Knesset con Unità nazionale di Benny Gantz. Dopo il 7 ottobre 2023 diventa ministro senza portafoglio e osservatore nel gabinetto di guerra, con voto solo consultivo. Due mesi dopo, il 7 dicembre 2023, il figlio Gal muore combattendo a Gaza; nel conflitto perderà anche due nipoti. Lascia il governo con Gantz nel giugno 2024, accusando Netanyahu di non dire la verità sugli obiettivi della guerra. Nel 2025 rompe con Gantz, si dimette dalla Knesset e a settembre fonda Yashar ("Diritto", "Onesto"). Nell'estate 2026 supera prima Bennett e poi lo stesso Likud nei sondaggi.
Moderato? Dipende da cosa si intende. Eisenkot rifiuta la soluzione dei due Stati, e nel suo piano per il "giorno dopo" del 2024 escludeva impegni su uno Stato palestinese per almeno cinque anni. Allo stesso tempo si oppone all'annessione formale della Cisgiordania e condanna la violenza dei coloni. Sull'Iran sostiene che Israele deve impedire la bomba "con la forza o con un accordo". Sulla leva chiede il servizio obbligatorio per tutti, compresi gli ultraortodossi (anche se il suo piano, che prevede una quota di esenzioni del 30%, è stato attaccato da Bennett come troppo morbido). Vuole una commissione d'inchiesta statale sul 7 ottobre e sostiene che chiunque avesse grandi responsabilità quel giorno debba lasciare la vita pubblica. È, in sostanza, un centrista sulla democrazia e un falco sulla sicurezza. La sua discontinuità con Netanyahu riguarda le istituzioni, il metodo e le alleanze (niente Ben-Gvir e Smotrich), non la dottrina militare.
Reuters lo ha definito un "ex generale falco", e Al-Monitor ha titolato su una "alternativa da falco" a Netanyahu. Il Washington Post lo descrive come "falco, riservato e poco levigato", alla guida di un partito centrista. Il New York Times insiste sullo stile da comandante, sobrio e poco carismatico, e sul suo modo di presentare il voto come una scelta tra responsabilità e fuga dalla responsabilità; Eisenkot definisce Netanyahu un "anti-leader". La CNN lo racconta come il "polo opposto" di Netanyahu, e cita Anshel Pfeffer, corrispondente dell'Economist e biografo del premier: Eisenkot è il primo da anni che prova a batterlo essendo il suo contrario. Dalla parte opposta, commentatori come quelli della Jakarta Post e di The Nation contestano il ritratto da "moderato": per loro Eisenkot, da membro del gabinetto di guerra, condivide la responsabilità della distruzione di Gaza, e su alcuni punti è perfino più duro di Netanyahu.
Perché è presto per dire cosa succederà in Israele
Il mandato non è una maggioranza. Le 67 raccomandazioni includono i 19 deputati arabi, ma il blocco di Eisenkot ha promesso di non dipendere dai loro voti. Senza di loro, mancano 13 seggi. Le strade possibili sono quattro. Un governo con gli ultraortodossi: 48 seggi più UTJ (7) e Shas (6) fanno 61, la maggioranza più stretta possibile. Liberman, storicamente il nemico giurato dei partiti haredi, si è detto pronto a "compromessi dolorosi" sulla leva pur di evitare nuove elezioni. Il leader di UTJ ha aperto al dialogo, ma Shas ha definito "fake news" le voci di un suo ingresso e si dichiara parte del blocco di destra; Netanyahu sta facendo pressione su entrambi. E soprattutto Bennett ha fatto campagna proprio contro le esenzioni dalla leva, mentre Golan pone condizioni precise. È la contraddizione centrale: la coalizione nasce sulla promessa del servizio per tutti e avrebbe bisogno di chi quel servizio lo rifiuta. Un governo di minoranza: i 48 governano da soli, con l'astensione o l'appoggio esterno di Ra'am e della Lista Unita, che si sono detti disponibili. Tecnicamente è possibile, perché la fiducia richiede più sì che no, non 61 voti. Politicamente è esplosivo: il numero due di Yashar, l'ex capo dello Shin Bet Yoram Cohen, e l'ala più falca del blocco lo escludono, e il Likud ha costruito tutta la campagna su questo spauracchio. Un governo di unità con il Likud, senza Netanyahu: Eisenkot ha rivolto il suo appello ai deputati del Likud e di Sionismo Religioso, non al loro leader: possono entrare se accettano i suoi quattro principi (Israele Stato ebraico e democratico, valori della Dichiarazione d'indipendenza, servizio obbligatorio per tutti, Hamas organizzazione terroristica da distruggere) e rompono con "gli estremisti". Per ora il Likud resta compatto attorno al suo capo. Il fallimento: se entro 42 giorni Eisenkot non ce la fa, Herzog può dare l'incarico a Netanyahu o a un altro deputato. Se fallisce anche lui, Israele torna alle urne all'inizio della primavera 2027.
A questo si aggiunge la partita della Knesset. Dal 10 novembre l'opposizione, con gli arabi, ha la maggioranza in aula, e intende usarla subito. Il primo obiettivo è sostituire lo speaker Amir Ohana (Likud). Poi c'è la riforma della giustizia: il blocco vuole abrogare la legge che cambia la composizione del comitato di nomina dei giudici (togliendo ai magistrati il veto sulle nomine alla Corte suprema), che entra in vigore proprio con l'insediamento della nuova Knesset; la legge in vigore da gennaio che rende non vincolanti per il governo i pareri del procuratore generale; quella che sposta sotto il ministro della Giustizia il dipartimento che indaga sulla polizia; e la legge sulle comunicazioni di Shlomo Karhi, già bloccata dalla Corte. Sul tavolo ci sono anche una legge che permetta alla Knesset di istituire da sola la commissione d'inchiesta sul 7 ottobre, il limite ai mandati del premier e la "legge sull'imputato" voluta da Liberman, che impedirebbe a un deputato sotto processo di formare un governo. Ma i tempi sono stretti, le commissioni vanno costituite, e il Likud può ricorrere all'ostruzionismo. E se il mandato passasse a Netanyahu, l'opposizione perderebbe il controllo della commissione che organizza i lavori.
Israele esce da una guerra con l'Iran iniziata il 28 febbraio insieme agli Stati Uniti e chiusa da un accordo tra Washington e Teheran che la maggioranza degli israeliani considera sfavorevole; il fronte libanese è stato fermato solo da tregue imposte da Trump; Gaza è sospesa. Eisenkot stesso parla di "governo di emergenza nazionale" e di soluzioni "creative e non convenzionali". Che è un modo onesto di dire che la strada ordinaria non c'è.
E Gaza?
Gaza vive da oltre un anno in una tregua che non è pace. Il cessate il fuoco è in vigore dal 10 ottobre 2025, in base al piano in 20 punti di Trump approvato dal Consiglio di sicurezza Onu con la risoluzione 2803. Gli ostaggi sono tutti tornati (l'ultimo corpo è stato recuperato a gennaio 2026). Il Board of Peace, guidato sul campo dall'alto rappresentante Nickolay Mladenov, supervisiona un comitato tecnocratico palestinese, il Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza. A luglio Hamas ha annunciato lo scioglimento del suo organo di governo (Israele lo ha liquidato come una mossa di facciata) e ha accettato una road map in 15 punti per il disarmo graduale.
Ma il nodo è sempre lo stesso. Il Board of Peace ha chiarito che l'esercito israeliano non si ritirerà oltre la "linea gialla", dietro cui controlla più di metà della Striscia, finché il disarmo non sarà completo: armi leggere, armi pesanti e tunnel. Hamas, a sua volta, dice che non consegnerà le armi finché Israele non si ritira e smette di colpire. Risultato: la forza internazionale di stabilizzazione non è stata ancora dispiegata, e la ricostruzione non è partita, nonostante un piano da 2,45 miliardi di dollari presentato a settembre. Gli stessi funzionari del Board hanno detto di aspettarsi un'accelerazione dopo le elezioni israeliane e le elezioni di metà mandato americane.
Eisenkot su Gaza ha preso un impegno preciso: il 15 ottobre, al memoriale della Freccia Nera al confine con la Striscia, ha promesso che entro 18 mesi dal suo insediamento Hamas non governerà più Gaza e il suo braccio militare sarà distrutto. Le vie indicate sono due: l'attuazione del piano Trump oppure "operazioni creative" dell'esercito. Vuole mantenere la presenza di sicurezza israeliana e la smilitarizzazione, far elaborare il piano ai vertici della difesa, ricostruire il Consiglio di sicurezza nazionale e presentarlo alla commissione Esteri e Difesa della Knesset. La sua accusa a Netanyahu è di "fallimento strategico": dopo tre anni di guerra Hamas è ancora sovrano, armato e in via di riarmo. Il suo slogan: finché Netanyahu resta al potere, Hamas resta al potere.
Cosa cambierebbe davvero? Un governo Eisenkot non avrebbe Ben-Gvir e Smotrich, cioè la spinta a reinsediare coloni nella Striscia; avrebbe un rapporto meno conflittuale con Washington e forse con i Paesi arabi coinvolti; e potrebbe sbloccare il passaggio alla seconda fase del piano. Ma non sarebbe un governo che rinuncia alla forza, e la sua stessa promessa dei 18 mesi lascia aperta la possibilità di una nuova offensiva. Il Likud ha già posto la domanda: come si distrugge Hamas con il permesso di Mansour Abbas e Ahmad Tibi? Una domanda di propaganda, visto che Ra'am stava in maggioranza durante le operazioni del governo Bennett-Lapid, ma che indica il vero limite: più il governo dipende dagli arabi, più ogni operazione a Gaza diventa una crisi di governo.
Cosa succede ora a Netanyahu
Netanyahu resta primo ministro finché un nuovo governo non otterrà la fiducia. E non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Nel giro di una settimana il suo linguaggio è passato da "un governo forte, nazionale e di destra" a "un ampio governo nazionale" e infine a un "governo di unità": ma un'unità che includa Sionismo Religioso, Otzma Yehudit e i partiti haredi, cioè il suo governo uscente allargato a Eisenkot. Per il blocco del cambiamento è una proposta irricevibile. Eisenkot ha escluso più volte di sedere con Netanyahu o sotto di lui, e ha posto come linea rossa anche il governo a rotazione. Il suo invito è rivolto al Likud senza Netanyahu. Secondo la radio pubblica Kan, un emissario del premier che ha sondato un'intesa è stato respinto senza discussione (Yashar dice di non saperne nulla), e un collaboratore di Netanyahu ha fatto sapere che una rotazione potrebbe essere discussa. A spingere per un governo di unità con entrambi è soprattutto Herzog.
Bibi è anche sotto processo da maggio 2020. È il primo premier in carica della storia di Israele a sedere sul banco degli imputati. Il 24 giugno 2026 ha concluso la sua deposizione dopo 98 udienze in 18 mesi, chiudendo con un attacco frontale all'accusa: "dieci anni d'inferno". Ora il processo, tornato al tribunale distrettuale di Gerusalemme, è nella fase dei testimoni della difesa, con udienze cinque giorni a settimana da ottobre; a ottobre ha testimoniato anche l'ex procuratore generale Avichai Mandelblit, che firmò l'incriminazione. Poi verranno le arringhe finali e la sentenza, che difficilmente, a questi ritmi, arriverà prima del 2027.
Resta aperta anche la via della grazia. Il 30 novembre 2025 Netanyahu l'ha chiesta formalmente a Herzog, senza ammettere alcuna colpa, dopo una lettera di Trump che definiva il processo una persecuzione politica. Trump è poi tornato più volte all'attacco, fino a chiamare Herzog "una vergogna". Ad aprile 2026 Herzog ha congelato la decisione, indicando come strada preferibile un patteggiamento; il procuratore generale ha accettato di trattare senza precondizioni. Il nodo è sempre lo stesso: un accordo con la clausola di "turpitudine morale" significherebbe l'uscita dalla politica, e Netanyahu non l'ha mai accettato. Perdere il governo, però, gli toglierebbe l'argomento principale della sua richiesta: che un premier in guerra non può governare e stare in tribunale.
Di cosa è accusato Netanyahu
L'atto d'accusa, firmato da Mandelblit nel novembre 2019, riguarda tre casi. Netanyahu respinge tutte le accuse. Il Caso 1000 (frode e abuso d'ufficio). Avrebbe ricevuto per anni regali costosi, soprattutto sigari, champagne e gioielli, dal produttore di Hollywood Arnon Milchan e dal miliardario australiano James Packer, per un valore stimato dall'accusa in centinaia di migliaia di shekel, in cambio di favori. Il Caso 2000 (sempre per frode e abuso d'ufficio). Avrebbe trattato con Arnon "Noni" Mozes, editore di Yedioth Ahronoth, una copertura giornalistica più favorevole in cambio di misure per indebolire il concorrente Israel Hayom. Mozes è imputato di corruzione. Infine il Caso 4000 (corruzione, frode e abuso d'ufficio). È il più grave. Da ministro delle Comunicazioni avrebbe favorito con decisioni regolatorie il gruppo Bezeq di Shaul Elovitch, in cambio di una copertura positiva per sé e per la moglie Sara sul sito Walla, controllato da Elovitch. Per la sola corruzione la pena massima è di dieci anni. Shaul e Iris Elovitch sono coimputati.