Il caos Israele spiegato facile: chi è Gadi Eisenkot e perché siamo ancora lontani dal capire cosa succederà (anche a Gaza). E quale sarà il destino di Netanyahu?

Il 27 ottobre Israele ha eletto la 26ª Knesset. È stato il primo voto tenuto alla scadenza naturale della legislatura dal 1988, con un'affluenza del 77,9% (5.716.665 votanti), la più alta da decenni.

I risultati definitivi, pubblicati dal Comitato elettorale centrale il 30 ottobre e trasmessi al presidente il 4 novembre, sono questi. La destra di Netanyahu ha 53 seggi, contro i 68 su cui poggiava il governo uscente. Il cosiddetto "blocco del cambiamento" guidato da Eisenkot ne ha 48. I due partiti arabi ne hanno 19, il numero più alto di deputati eletti in liste arabe dalla fondazione dello Stato. Nessuno arriva a 61, la soglia della maggioranza.

Il dato politico più duro per Netanyahu è nei voti, non nei seggi. Secondo l'analisi di Ynet, il suo blocco è passato dal 48,38% del 2022 al 42,1%: il Likud ha guadagnato appena 83mila voti mentre i votanti crescevano di quasi il 20%. Shas, il partito ultraortodosso sefardita, è sceso dall'8,25% al 5,26%, il peggior risultato dal 1992.

La notte elettorale si è subito trasformata in uno scontro sulla legittimità del voto. Il Likud ha parlato di elezioni "rubate", sostenendo che il Qatar avrebbe finanziato la mobilitazione dell'elettorato arabo. Il presidente del Comitato elettorale, il giudice della Corte suprema Noam Sohlberg, ha chiesto allo Shin Bet di indagare su possibili interferenze straniere (si parla di Qatar e Turchia), mentre la polizia indaga separatamente su un presunto caso di compravendita di voti attribuito ad attivisti di Ra'am. Ma lo stesso Comitato ha stabilito che il voto si è svolto regolarmente e che non c'è base per parlare di interferenze sistematiche; la polizia ha detto di non avere elementi su brogli diffusi. Lo Shin Bet ha precisato che l'indagine nasce da sua intelligence, non da segnalazioni di partito, e che non ha ancora conclusioni. Mansour Abbas ha negato ogni coinvolgimento.

Nelle consultazioni di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, Eisenkot ha raccolto 67 raccomandazioni (i 48 dell'opposizione più i 19 arabi), Netanyahu 46 (i 53 del suo blocco meno i 7 di UTJ, che non ha indicato nessuno). Da qui l'incarico. Ora Eisenkot ha 28 giorni, prorogabili di altri 14: la scadenza ultima cade intorno a metà dicembre. Nel frattempo Netanyahu resta primo ministro, e la nuova Knesset giura domani, 10 novembre.