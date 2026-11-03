Forse non avete capito quanto siano importanti le elezioni in Israele e le midterm americane. Mentre si compatta il blocco cinese e nessuno vi parla del Patto La Mecca, Trump e Netanyahu rischiano tutto (e forse anche noi)

In tal senso si inseriscono i destini politici personali di Trump e Netanyahu. Col primo che vede la prospettiva di un ridimensionmento del suo potere con le Midterm e il secondo in bilico. Le conseguenze del voto israeliano, con l'apertura di una trattativa dove l'ex capo di Tsahal Gadi Eisenkot si candida a detronizzare Netanyahu dopo 19 anni al potere dal 1996 a oggi e sei diversi governi, in tal senso aprono alla prospettiva che a capo del governo di Tel Aviv emerga un generale attento al tema della sicurezza e che su alcuni temi, sfida all'Iran in testa e necessità di ridimensionare Hamas a Gaza, potrebbe non strappare nella sostanza con Bibi ma potrebbe, piuttosto, cercare una via pragmatica alla ricerca di soluzioni regionali passanti per il rilancio del dialogo con gli arabi e un engagement comune con gli Usa. A Washington, inoltre, un Congresso in mano ai democratici aprirebbe diverse prospettive per le future azioni politiche e strategiche di Trump in Medio Oriente e potrebbe annacquare l'unilateralismo della Casa Bianca provando a vincolare a un consenso bipartisan la "Iran policy" e l'agenda estera dell'amministrazione. Il vero destino incrociato di Usa e Israele sarà quello di mantenere solida e politicamente attiva un'alleanza che al tempo stesso nel 2026 è stata forte come mai nel passato, e l'operazione iraniana lo conferma, ma incerta negli esiti e nei punti di riferimento. Questo perché dietro Trump e Netanyahu ci sono Paesi democratici divisi, polarizzati e incerti, in cui anche la politica estera diventa elemento condizionante quella interna. Quale sia il minimo comune denominatore dell'interesse comune di Usa e Israele, quale il perimetro comune delle azioni sistemiche delle due potenze funzionale agli interessi di entrambi i Paesi nel campo mediorientale, quale la via per costruire una nuova architettura securitaria, quale il gradiente ottimale di cooperazione politico-diplomatica nel Medio Oriente contemporanea e quale il futuro di questo partenariato di fronte alle rispettive opinioni pubbliche sono le questioni chiave che il prossimo futuro dovrà contribuire a risolvere. I nuovi assetti americani e i nuovi elementi del governo israeliano contribuiranno a fornire indicazioni. Ma i destini incrociati di Israele e Usa aprono a questioni ben più ampie del potere di The Donald e Bibi. Destinate a condizionare i rapporti bilaterali e di sistema negli anni a venire. E con essi l'intero scacchiere Mediorientale.