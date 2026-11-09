Delitto di Garlasco: Lovati potrà aiutare Sempio? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Gallo. “Massimo lo ha invitato nel suo studio a confessare alcune cose”

“Ma io non sono sorpreso, perché lo aveva già detto anche Lovati, quindi noi già sapevamo”, ci risponde Gallo. Effettivamente, Lovati aveva già sostenuto che quella mattina, mentre si trovava a Vigevano, circolasse la notizia di una ragazza uccisa a Garlasco, prima ancora dell’orario ufficiale del ritrovamento. Un’affermazione che oggi trova una testimonianza apparentemente convergente, ma che resta tutta da verificare. La procura di Pavia, nel frattempo, ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio l’omicidio di Chiara Poggi. A Gallo abbiamo chiesto come possa Lovati, nella situazione giudiziaria in cui si trova, aiutare ancora il suo ex assistito. “Non lo può più fare perché non è più il suo difensore”, precisa Gallo, riferendo poi di un invito rivolto a Sempio a recarsi in studio per “confessare alcune cose” e cercare di uscire quanto prima dalla situazione. Un’espressione decisamente interessante.