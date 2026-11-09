Delitto di Garlasco: Lovati potrà aiutare Sempio? Lo abbiamo chiesto all’avvocato Gallo. “Massimo lo ha invitato nel suo studio a confessare alcune cose”

Ma davvero a Garlasco sapevano già della morte di Chiara Poggi prima che Alberto Stasi desse l’allarme? E cosa ha da dire Massimo Lovati a tal proposito? Ne abbiamo parlato con l’avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati, a margine dell’udienza in Tribunale di Milano, dove l’ex legale di Andrea Sempio è imputato per diffamazione aggravata ai danni dello studio Giarda, storico difensore di Alberto Stasi. La questione riguarda una nuova testimone intervistata da Storie Italiane su Rai 1, che sostiene di aver sentito parlare della morte di una ragazza a Garlasco già tra le 12:15 e le 12:30 del 13 agosto 2007. Peccato che, secondo la ricostruzione processuale, Stasi abbia scoperto il corpo di Chiara Poggi soltanto nel primo pomeriggio, dando l’allarme intorno alle 13:50. Insomma, qualcosa non tornerebbe. Sempre che il ricordo della donna, risalente a quasi vent’anni fa, trovi effettivamente riscontro.
“Ma io non sono sorpreso, perché lo aveva già detto anche Lovati, quindi noi già sapevamo”, ci risponde Gallo. Effettivamente, Lovati aveva già sostenuto che quella mattina, mentre si trovava a Vigevano, circolasse la notizia di una ragazza uccisa a Garlasco, prima ancora dell’orario ufficiale del ritrovamento. Un’affermazione che oggi trova una testimonianza apparentemente convergente, ma che resta tutta da verificare. La procura di Pavia, nel frattempo, ha chiesto il rinvio a giudizio per Andrea Sempio l’omicidio di Chiara Poggi. A Gallo abbiamo chiesto come possa Lovati, nella situazione giudiziaria in cui si trova, aiutare ancora il suo ex assistito. “Non lo può più fare perché non è più il suo difensore”, precisa Gallo, riferendo poi di un invito rivolto a Sempio a recarsi in studio per “confessare alcune cose” e cercare di uscire quanto prima dalla situazione. Un’espressione decisamente interessante.
Sul fronte del processo milanese, intanto, Gallo si aspetta che Sempio compaia in aula per riferire la propria convinzione sulla presunta “macchinazione”. La sua testimonianza, però, era stata esclusa dal giudice e un’eventuale comparizione non può ancora considerarsi acquisita. Del resto, Lovati è finito sotto processo proprio per aver attribuito allo studio Giarda una presunta macchinazione ai danni di Sempio, in relazione alle investigazioni difensive svolte nel 2016-2017, compreso il prelievo del Dna da oggetti utilizzati dall’allora indagato. Enrico e Fabio Giarda, figli del professor Angelo Giarda, chiedono complessivamente 116mila euro di risarcimento per le dichiarazioni ritenute diffamatorie.