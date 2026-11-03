Delitto di Garlasco: più Sempio e meno scempio? Forse i video di Andrea e gli appunti del diario sono stati utili (a chi?) per cambiare argomento (e ci siamo cascati)

La domanda è scomoda, renderà antipatico chiunque se la ponga, ma va fatta: non è che riportare di prepotenza i riflettori su Sempio è servito proprio a spegnere i riflettori sulle vergogne investigative? Questo dubbio c’è venuto e per questo siamo rimasti lontani da quei video. È un interrogativo legittimo, mentre tutti scivolano nella banalità del "fuori Stasi e dentro Sempio". Anche perché l'improvvisa mostrificazione dell'ex amico di Marco Poggi è arrivata quando persino la sua difesa sembrava aver teso la mano a quella di Stasi, con la famosa perizia biomeccanica sull'impronta del piede che escludeva la presenza (anche) di Alberto Stasi sulla scena del crimine.

"Non si faccia a Sempio quello che è stato fatto a Stasi" non deve trasformarsi nell'ennesima frase fatta. Deve essere il dogma per chiunque prentenda giustizia. Su Sempio gli indizi ci sono e c’è una indagine che va avanti in maniera pulita. Quindi basterà aspettare per capire. E forse sarà utile tornare a parlare di ciò di cui si stava parlando fino a qualche settimana fa: le indagini. Se Chiara Poggi non ha ancora una giustizia è perché qualcuno non ha saputo o non ha voluto cercare la verità con il dovuto rigore. Riportare l’attenzione su Sempio non serviva a chi sul suo conto ha sempre avuto perplessità, ma faceva maledettamente comodo a chi tremava al solo pensiero che si continuasse a scavare nei troppi "non ricordo" e nei fallimenti dell'inchiesta principale. Sempio, come Stasi in passato, con quei video è diventato un diversivo per distogliere lo sguardo da una verità che va ben oltre i due singoli nomi, Sempio e Stasi, e che riguarda la tenuta stessa della giustizia.