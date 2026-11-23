A maggio 2014, la Corte d'Assise d'Appello chiede a De Stefano di verificare identificazione, corrispondenza dei reperti e catena di custodia alla luce delle osservazioni della difesa di Alberto Stasi, ma il 14 maggio spuntano due Falcon a tappo giallo con cinque provettine, da MDX1 a MDX5 a destra e quattro a sinistra, etichettate con qualche sbavatura tra carte e foto, mentre nel frattempo il conto continua a non tornare. Nel 2007, infatti, il RIS aveva lavorato da MDX1 a MDX4 e da MSX1 a MSX5, mentre nel 2014 a De Stefano arrivano da MDX1 a MDX5 e quattro della sinistra, senza il mignolo sinistro MSX5, come registrano sia la sentenza d'Appello Bis del dicembre 2014, sia, nel 2017, il consulente Luciano Garofano, mentre c'è quel MDX5 che il RIS aveva lasciato intonso. E è proprio da MDX5 che esce, nel 2014, il profilo maschile più completo con 12 marcatori su 16, quello su cui nel 2025 la Albani esclude Stasi e non esclude la linea paterna di Sempio, con supporto statistico da moderatamente forte a forte, smontando l'idea che tutte le nove provette fossero già state passate allo studio dal RIS, come aveva scritto Garofano. Il tutto mentre nella perizia del 2014 la verifica puntuale sulla catena di custodia viene svolta sul capello e non sulle unghie e nella risposta finale alla Corte si parla solo di DNA e non di provette.