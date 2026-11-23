Era il 14 maggio di 12 anni fa. A Pavia da un congelatore a meno venti gradi escono due provette di plastica col tappo giallo: su una c'è scritto “15321, unghie mano dx” con cinque provettine dentro, sull'altra “15321, unghie mano sx” con quattro provettine dentro. Sono nove pezzetti delle unghie di Chiara Poggi tagliati sette anni prima, quindi nel 2007 all'autopsia, e consegnati al perito della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Francesco De Stefano. Sono le stesse unghie da cui, undici anni dopo, la perito del GIP di Pavia, Denise Albani, ricaverà un profilo maschile da cui la linea paterna di Andrea Sempio non è esclusa. Storia nota, fin qui. Solo che a leggere davvero, i verbali e anche il gran lavoro fatto sul gruppo FB "La Bilancia in Discussione", viene da farsi una domanda sibillina: quelle nove provette sono davvero le stesse del 2007?
La risposta, tenetevi forte, è “non proprio”. Perché nel 2007 il RIS aveva analizzato nove unghie e nel 2014 al perito ne arrivano nove, ma potrebbero non essere le stesse nove: una manca all'appello e al suo posto ce n'è una che il RIS non aveva mai analizzato. Per capirci qualcosa bisogna tornare all'agosto 2007: autopsia, unghie tagliate e infilate in due provette tipo Falcon da 50 ml a tappo blu, come scrive il verbale del RIS di Parma del 4 settembre 2007, dove dentro non ci sono dieci unghie in fila per dito, ma frammenti messi insieme e stesi su un foglio. Mano destra: cinque frammenti più grandi numerati da MDX1 a MDX5 più qualcuno più piccolo, con la scelta netta di lasciare MDX5 intatto dentro una provettina senza analizzarlo, mentre sugli altri quattro passa un tampone. Mano sinistra: quattro frammenti significativi più due più piccoli segnati come MSX5, tutti passati al vaglio per un totale di nove tamponi, quattro a destra e cinque a sinistra, con esito negativo per il DNA maschile. Salvo poi scoprire, nel 2025, rileggendo i dati grezzi, una traccia minima maschile sotto due unghie della sinistra stimata intorno a 0.010 ng/µl: poca roba per un profilo (ma non zero), tenendo ben presente che il numero da 1 a 5 indicava il frammento e non il dito per anatomia certa, anche se qui per comodità chiameremo MDX5 il mignolo destro.
Poi sette anni di congelatore e in mezzo un mare di carte da affogarci: il 6 dicembre 2007, al RIS di Parma, il capitano Alberto Marino consegna tutto al maresciallo capo Enrico Biundo di Vigevano, ma di quel verbale esistono tre versioni diverse — due firmate scovate da Luigi Grimaldi nella sua inchiesta sull'impronta 33 e una bozza con correzioni a mano — dove in una versione le unghie sono due voci del reperto 7, “un contenitore” per mano, e nelle altre due stanno in una riga unica insieme a capelli, tamponi, sangue e muscolo addominale, senza dire quante provette fossero, di che colore avessero il tappo o quali frammenti contenessero, con la firma del ricevente Biundo che cambia e con la consegna serale (diverse ore dopo) a Pavia al consulente Marco Ballardini, dove i reperti risultano “già sigillati con nastro adesivo e vidimati con timbro tondo” della Compagnia dei Carabinieri di Vigevano, senza che il verbale dica quando e da chi. La custodia a Pavia viene, invece, disposta a voce dalla PM Rosa Muscio. In una delle versioni firmate, poi il consegnatario è il solo Marino, ma al margine delle pagine c’è la sigla del capitano Aldo Mattei, che nell’altra versione dello stesso verbale firma insieme a lui.
A maggio 2014, la Corte d'Assise d'Appello chiede a De Stefano di verificare identificazione, corrispondenza dei reperti e catena di custodia alla luce delle osservazioni della difesa di Alberto Stasi, ma il 14 maggio spuntano due Falcon a tappo giallo con cinque provettine, da MDX1 a MDX5 a destra e quattro a sinistra, etichettate con qualche sbavatura tra carte e foto, mentre nel frattempo il conto continua a non tornare. Nel 2007, infatti, il RIS aveva lavorato da MDX1 a MDX4 e da MSX1 a MSX5, mentre nel 2014 a De Stefano arrivano da MDX1 a MDX5 e quattro della sinistra, senza il mignolo sinistro MSX5, come registrano sia la sentenza d'Appello Bis del dicembre 2014, sia, nel 2017, il consulente Luciano Garofano, mentre c'è quel MDX5 che il RIS aveva lasciato intonso. E è proprio da MDX5 che esce, nel 2014, il profilo maschile più completo con 12 marcatori su 16, quello su cui nel 2025 la Albani esclude Stasi e non esclude la linea paterna di Sempio, con supporto statistico da moderatamente forte a forte, smontando l'idea che tutte le nove provette fossero già state passate allo studio dal RIS, come aveva scritto Garofano. Il tutto mentre nella perizia del 2014 la verifica puntuale sulla catena di custodia viene svolta sul capello e non sulle unghie e nella risposta finale alla Corte si parla solo di DNA e non di provette.
Oggi quelle unghie analizzate nel 2014 non esistono più perché, come annunciato il 21 maggio 2014 e confermato al Procuratore aggiunto Mario Venditti e alla PM Giulia Pezzino, sono state distrutte costringendo la Albani nel 2025 a lavorare solo sui tracciati, mentre del mignolo sinistro MSX5 — pur presente nell'elenco file delle analisi del 7 settembre 2007 allegato il 3 giugno 2014 — non risulta né la distruzione né il ritrovamento. E poi c'è il capitolo delle analisi genovesi del 2014 (quelle di De Stefano), svolte, scrive Albani, “in assenza di metodo interno validato secondo i dettami della norma ISO IEC 17025”: bisognerebbe capire pure qui se tutto s'è potuto fare regolarmente lo stesso. Ma sarebbe solo l'ultima domanda di una filza ben lunga. Quando è cambiato il colore dei tappi dal blu al giallo? Dov'è finito MSX5? Perché la verifica sulla catena di custodia per le unghie non c'è? Le foto e i verbali completi del 14 maggio 2014 esistono negli atti: magari è tutto facilmente spiegabile, ma ci vorrebbe che qualcuno tirasse fuori tutte le carte e desse finalmente risposte. Risposte vere, però.