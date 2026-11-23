Newsweek è andato ben oltre scrivendo che Kim Jong Un “è il papà che i millennial vorrebbero essere”. Sì, va bene, il settimanale statunitense ha chiarito che stiamo parlando di un autocrate e che non nessuno intende elogiarne la figura. Però, dietro le quinte della geopolitica, sotto ampi strati di istituzionalità, si intravede, appunto, una figura che fa hype e che quasi nessuno ha avuto il coraggio di approfondire. Ecco dunque il “Grande Leader”, intento a ispezionare i progetti di sviluppo turistico della città settentrionale di Samjiyon, nella provincia di Ryanggang, quasi al confine con la Cina, che guarda, rilassato e disinvolto, la figlia sorridente sciare divertita. Senza saperlo, e senza nemmeno immaginarlo, Kim sta diventando terribile trendy in Occidente. I suoi vestiti fanno tendenza da quando ha sostituito le austere giacche maoiste e i severi doppiopetti sovietici con eleganti completi color pietra e giubbini di pelle nera alla Top Gun. Il presidentissimo, in realtà, in pubblico ha sfoggiato un guardaroba abbastanza variegato: cappelli di paglia e sandali da pescatore con le alte temperature, pelliccione pesanti in pieno inverno.