Le ultime immagini che arrivano dalla Corea del Nord ritraggono Kim Jong Un seduto su una poltrona barocca, una sorta di trono improvvisato sulla neve, con indosso un voluminoso giaccone nero imbottito, occhiali da aviatore scuri e una sigaretta accesa stretta tra le dita della mano sinistra. Poco distante da lui la figlia Kim Ju Ae, forse 12enne o forse 14enne, forse sua erede politica, è impegnata a sciare, senza casco, avvolta in un completo bianco di pregevole fattura. La stampa sudcoreana, scatenatissima, si è subito messa a indagare sui marchi indossati dalla ragazzina. Un logo triangolare sulla manica e una “S” all'altezza del ginocchio hanno portato alcuni media a identificare rispettivamente la giacca con il marchio francese di lusso Rossignol (valore di mercato: tra i 360 e i 760 dollari a seconda del modello) e i pantaloni con Salomon (160-700 dollari). A completare l'attrezzatura gli sci con il logo rossocrociato, appena accennato, di un brand svizzero, probabilmente Stockli, che ha immediatamente negato di intrattenere rapporti commerciali con Pyongyang. Papà Kim, a quanto pare, oltre a sfoggiare uno stile sempre più personale e riconoscibile, è un genitore molto premuroso.
Newsweek è andato ben oltre scrivendo che Kim Jong Un “è il papà che i millennial vorrebbero essere”. Sì, va bene, il settimanale statunitense ha chiarito che stiamo parlando di un autocrate e che non nessuno intende elogiarne la figura. Però, dietro le quinte della geopolitica, sotto ampi strati di istituzionalità, si intravede, appunto, una figura che fa hype e che quasi nessuno ha avuto il coraggio di approfondire. Ecco dunque il “Grande Leader”, intento a ispezionare i progetti di sviluppo turistico della città settentrionale di Samjiyon, nella provincia di Ryanggang, quasi al confine con la Cina, che guarda, rilassato e disinvolto, la figlia sorridente sciare divertita. Senza saperlo, e senza nemmeno immaginarlo, Kim sta diventando terribile trendy in Occidente. I suoi vestiti fanno tendenza da quando ha sostituito le austere giacche maoiste e i severi doppiopetti sovietici con eleganti completi color pietra e giubbini di pelle nera alla Top Gun. Il presidentissimo, in realtà, in pubblico ha sfoggiato un guardaroba abbastanza variegato: cappelli di paglia e sandali da pescatore con le alte temperature, pelliccione pesanti in pieno inverno.
Per non farsi mancare niente Kim ha iniziato a fare il “figo” anche in politica estera. Ha incontrato Donald Trump per tre volte, tra il 2016 e il 2019 nella speranza di raggiungere un'intesa con il suo “amicone”, salvo poi sentirsi beffato dagli Stati Uniti. Oggi che è Trump a cercare lui, il leader nordcoreano che fa? Non risponde. Anzi: stringe i rapporti con Vladimir Putin e Xi Jinping. Smacco assoluto per Donaldone che starebbe portando avanti, personalmente, uno strano corteggiamento da almeno un anno. Si racconta che l'inquilino della Casa Bianca abbia provato in tutti i modi a entrare in contatto con Kim Jong Un: per telefono (nessuna risposta dall'ufficio della missione nordcoreana all'Onu, in quel di Manhattan), a mezzo stampa (con inviti a Kim di presentarsi a Shenzhen, inviti caduti nel vuoto) e pure attraverso una lettera, scritta personalmente da Trump, cestinata dai funzionari di Pyongyang. Ebbene sì: Kim ha ghostato Trump. E lo ha fatto più di una volta. Se non è stile questo...