Siamo stati gli unici a parlarvi degli hacker Corea del Nord e dei cyber attacchi e guarda un po’: Kim se la prende pure con Ue e Onu. Dove vuole arrivare il leader di Pyongyang?

Kim avrebbe più di una ragione per vendicarsi dell’Ue. La polemica sul dossier dei diritti umani é la dimostrazione più evidente di come Pyongyang sia, eccom, interessato delle mosse di Bruxelles. C’è poi un altro aspetto da approfondire: la Corea del Nord ha trasformato il cyberspazio in uno strumento fondamentale per aggirare le sanzioni internazionali, raccogliere denaro e finanziare il proprio apparato militare. Un'inchiesta dell'emittente estone ERR ha inoltre ricostruito come gruppi legati a Pyongyang abbiano cercato di infiltrarsi nei computer di esperti informatici europei attraverso false offerte di lavoro, identità rubate e incarichi di prova contenenti software malevoli. In Estonia sono stati segnalati diversi casi, compreso quello di una vittima che ha perso 10mila euro in criptovalute. Le indagini europee non hanno ancora individuato i responsabili degli ultimi attacchi ma il cerchio potrebbe presto restringersi anche attorno ai temibili hacker di Kim. Come vi avevamo anticipato.