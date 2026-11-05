Ma cos'è questa storia degli allarmi bomba sui voli in Europa? Mentre tutti vi dicono di guardare alla Russia (e agli “incel di Putin”) vi ricordiamo il mefa furto di criptovalute e la storia del cyber guerrieri della Nord Corea...

Ogni volta che un attacco hacker colpisce un obiettivo europeo, la domanda su chi ci sia dietro finisce quasi inevitabilmente per chiamare in causa Vladimir Putin. Il ritornello “sono stati i russi” è ormai talmente ricorrente da aver perso parte della sua credibilità, persino nei casi in cui un coinvolgimento del Cremlino potrebbe effettivamente esserci. I falsi allarmi bomba dei voli europei, per esempio, portavano effettivamente la firma dei “combattenti dello Stato maschile”. È questo il nome riportato nell'e-mail, scritta in italiano, arrivata in vari scali e contenente minacce di esplosioni a bordo di diversi aerei. Il nome richiama il Male State, movimento ultranazionalista russo, misogino e omofobo, fondato nel 2016 e dichiarato estremista dalle autorità russe nel 2021. La pista russa resta sul tavolo, anche perché il Cremlino ha già dimostrato di saper utilizzare gruppi informatici e intermediari per condurre operazioni ibride in Europa. Non è però l'unica ipotesi sul tavolo degli investigatori. I vari hackeraggi che hanno colpito l'Europa potrebbero anche essere stati causati dall'Iran. Teheran dispone di gruppi hacker con capacità di spionaggio e sabotaggio e potrebbe avere interesse a mettere sotto pressione i governi occidentali. Non ne ha parlato nessuno, ma non si può escludere la Corea del Nord. I cyber guerrieri di Kim Jong Un sono tra i più capaci al mondo, come ha dimostrato il fresco caso Binance, la piattaforma di scambio di criptovalute più grande al mondo. Cosa è successo? Il 31 ottobre l'FBI ha attribuito a Pyongyang il furto di oltre 6 miliardi di dollari in criptovalute, una delle più grandi operazioni di questo genere mai registrate. I gruppi nordcoreani, a partire dal famigerato Lazarus Group, hanno dimostrato di saper penetrare sistemi finanziari e infrastrutture digitali particolarmente complesse. Russia e Corea del Nord, altro particolare da non trascurare, sono alleate di ferro.